張繼聰4千呎比華利山別墅巨廳終極曝光　16歲兒子開派對玩得盡興

張繼聰和太太謝安琪(Kay)一家居住於4000呎的比華利山別墅,他們經常在社交平台分享生活照,全屋以米白色為主調,裝修簡約富格調,每個角落幾乎都可以成為打卡位。早前張繼聰與女兒張靖(Kakaball)於巨型客廳中「騎馬」的片段,隱約見到其中一角落,當時網民已驚嘆:間屋要有幾大?」昨日(16日)是大仔張瞻的16歲生日,相約同學仔返屋企開Party,一張高角度拍攝,令無敵巨廳全貌意外曝光,大到打羽毛球都綽綽有餘。

張繼聰喺屋企玩騎馬子。(ig@louischeung2013)

巨廳其中一個角落。(ig@louischeung2013)

從相片所見,大廳樓底極高,沒有多餘擺設,選用掛牆式攞放大電視,一旁放置白色鋼琴,另一邊則是落地大玻璃,可以透視戶外環境,空間感十足。由於大廳極為寛敞,擺放三張大梳化完全無難度,不需要「黐牆」,四邊落地都可以,仍有好多走動位置。見張瞻邀請了約10位朋友仔,大家圍埋一齊坐,形成一個大圓圈,完全沒有壓迫感覺。而張繼聰和Kay就好識做匿入私入健身房,讓兒子玩得盡慶,張繼聰笑指:「個仔16歲生日開晒Party好開心」、「為人父母,自己識做」。

4千呎比華利山別墅巨廳終極曝光,擺完咁大張「梳化s」都仲有好多空間走動。(ig@louischeung2013)

兩公婆都有地方落腳,就係去健身房做運動,設備都好專業。(謝安琪ig)

不經不覺,張瞻已經中學畢業,日前舉行畢業禮,穿上黑色黑裝,官仔骨骨似足韓星,拍埋爸爸身邊只是矮半個頭,父子餅印一樣。張繼聰說︰「Mid-School Graduation﹗眨吓眼就中學畢業,為你完成人生一大階段感到驕傲,要繼續為人生每一件事全程投入。Enjoy every single moment in your life. Love you my young man. So proud of being your dad and friend﹗今日見你成個John Wick咁,我都即時整番件夏老威,毒梟咁款提昇番個氣場。最感動嘅係我都仲算keep到,要再努力,因為10年後就到妹妹中學畢業,嚴陣以待!」

Kay則感慨表示:「平時不覺的,今天你穿起西裝,怎麼感覺忽然長大了,一直渴望你快點長大,又一直捨不得你這麼快長大,你16歲生日了,肉麻的說話,我都沒有說出口,因為現在的你確是很有型。」

父母餅印。(ig@louischeung2013)

張繼聰夫妻並非含住金鎖匙出世,當年Kay奉子成婚陀住張瞻,夫妻倆僅住村屋。當年謝安琪憑住一曲〈囍帖街〉爆紅,張繼聰仍是三線創作歌手,曾被譏「廢柴老公」知名度及賺錢能力都不及老婆。但憑住夫妻默默努力,Kay在樂壇逐步攀上最受歡迎女歌手位置,張繼聰則歌影視三棲發展,兩公婆身價暴升,終於在08年逆市低價以1,200萬由大埔村屋搬入比華利山獨立洋房居住。

老公張繼聰則分享了一家四口的合照。(ig圖片)

張繼聰早前獲金獎像「最佳男主角」提名,與太太一齊行紅地氊。(ig@louischeung2013)

