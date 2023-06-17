張繼聰4千呎比華利山別墅巨廳終極曝光　16歲兒子開派對玩得盡興

張繼聰和太太謝安琪（Kay）一家居住於4000呎的比華利山別墅，他們經常在社交平台分享生活照，全屋以米白色為主調，裝修簡約富格調，每個角落幾乎都可以成為打卡位。早前張繼聰與女兒張靖（Kakaball）於巨型客廳中「騎馬」的片段，隱約見到其中一角落，當時網民已驚嘆：間屋要有幾大？」昨日（16日）是大仔張瞻的16歲生日，相約同學仔返屋企開Party，一張高角度拍攝，令無敵巨廳全貌意外曝光，大到打羽毛球都綽綽有餘。

張繼聰喺屋企玩騎馬子。（ig@louischeung2013）

巨廳其中一個角落。（ig@louischeung2013）

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從相片所見，大廳樓底極高，沒有多餘擺設，選用掛牆式攞放大電視，一旁放置白色鋼琴，另一邊則是落地大玻璃，可以透視戶外環境，空間感十足。由於大廳極為寛敞，擺放三張大梳化完全無難度，不需要「黐牆」，四邊落地都可以，仍有好多走動位置。見張瞻邀請了約10位朋友仔，大家圍埋一齊坐，形成一個大圓圈，完全沒有壓迫感覺。而張繼聰和Kay就好識做匿入私入健身房，讓兒子玩得盡慶，張繼聰笑指：「個仔16歲生日開晒Party好開心」、「為人父母，自己識做」。

4千呎比華利山別墅巨廳終極曝光，擺完咁大張「梳化s」都仲有好多空間走動。（ig@louischeung2013）

兩公婆都有地方落腳，就係去健身房做運動，設備都好專業。（謝安琪ig）

不經不覺，張瞻已經中學畢業，日前舉行畢業禮，穿上黑色黑裝，官仔骨骨似足韓星，拍埋爸爸身邊只是矮半個頭，父子餅印一樣。張繼聰說︰「Mid-School Graduation﹗眨吓眼就中學畢業，為你完成人生一大階段感到驕傲，要繼續為人生每一件事全程投入。Enjoy every single moment in your life. Love you my young man. So proud of being your dad and friend﹗今日見你成個John Wick咁，我都即時整番件夏老威，毒梟咁款提昇番個氣場。最感動嘅係我都仲算keep到，要再努力，因為10年後就到妹妹中學畢業，嚴陣以待！」

Kay則感慨表示：「平時不覺的，今天你穿起西裝，怎麼感覺忽然長大了，一直渴望你快點長大，又一直捨不得你這麼快長大，你16歲生日了，肉麻的說話，我都沒有說出口，因為現在的你確是很有型。」

父母餅印。（ig@louischeung2013）

張繼聰夫妻並非含住金鎖匙出世，當年Kay奉子成婚陀住張瞻，夫妻倆僅住村屋。當年謝安琪憑住一曲〈囍帖街〉爆紅，張繼聰仍是三線創作歌手，曾被譏「廢柴老公」知名度及賺錢能力都不及老婆。但憑住夫妻默默努力，Kay在樂壇逐步攀上最受歡迎女歌手位置，張繼聰則歌影視三棲發展，兩公婆身價暴升，終於在08年逆市低價以1,200萬由大埔村屋搬入比華利山獨立洋房居住。

老公張繼聰則分享了一家四口的合照。(ig圖片)

張繼聰早前獲金獎像「最佳男主角」提名，與太太一齊行紅地氊。（ig@louischeung2013）

點撃睇阿Kay家中巨形廚房，以及豪宅不同角落：

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