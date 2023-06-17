利愛安疑公開另一半高調嗌Honey　兄妹感情深厚拍拖帶埋阿哥？

曾在2021年參選港姐但未能入圍的「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）是中國、菲律賓和西班牙混血兒，她曾透露因為天生曲髮而被同學欺凌，今年3月試轉新髮型，將標誌性的佛祖頭換成長直髮，在鏡頭前搔首弄姿表現自信，想不到能夠成功催旺桃花！利愛安日前在社交平台孖疑似男朋友同遊菲律賓參觀中國人民解放軍海軍軍艦，激罕高調放閃超甜蜜！



利愛安天生一頭曲髮。（ig@lenarbata）

利愛安曾透露讀書時被欺凌。（ig@lenarbata）

利愛安曾透露自己戀愛經驗不多，只在幼稚園時談過一段純純的Puppy Love。日前她激罕在社交平台上載「三人相」，除經常出現的哥哥Lenar外，還有另一人，利愛安寫道：「和我的親愛的 @xinnan.gao ❤️ 和我的兄弟 😎 @highnessofpop 👑#HoneyIsSweetie」。

疑似蜜運中的利愛安全程笑逐顏開露出招牌「兔仔牙」，幾乎全部相都是孖「男朋友」一齊影，二人又搭膊頭又拖手仔，糖份指數超標！身高173cm的利愛安，跟對方高度相約，連樣子亦好似樣，同樣臉圓圓，有個大鼻子，有網民好奇問利愛安的鼻為何這麼紅？但未幾留言被刪掉。而哥哥Lenar亦有同行，雖然做電燈膽，但見他影單人相時拎住旗仔擺出大字形甫士，又幫他們影合照，三人行同樣玩得好開心。

登登登登.....呢位就係利安疑似初戀情人。（ig@lenarbata）

細心啲睇，利愛安同另一半全程拖實手仔。（ig@lenarbata）

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現年24歲的利愛安（Kirsten）曾參選《2021香港小姐競選》，被指與羅浩楷撞樣，雖然未能入圍，但因佛祖造型及被林作消費引起高度討論，即獲TVB賞識，簽約成為旗下藝人，除獲安排擔任明珠台節目主持之外，更加入《愛•回家之開心速遞》飾演Liza（姜麗文飾）外傭好友Naomi，但由於姜麗文戲份減少，利愛安的出鏡機會亦不多。

利愛安加入《愛•回家之開心速遞》飾演Liza（姜麗文飾）外傭好友Naomi。（ig@lenarbata）

利愛安在單親家庭中長大，在她11歲時父母離異，她和哥哥跟隨媽媽一起居住；由於媽媽於90年代初期開始任職空姐，故兩兄弟自小已居於東涌。利愛安和哥哥Lenar感情要好，小學和中學都入讀同一間學校，兩兄妹經常黏在一起，哥哥更兄兼父職照顧妹妹，當年選港姐也是由哥哥做提名人。

利愛安天生曲髮。（ig@lenarbata）

兩兄妹感情要好。（ig@lenarbata）