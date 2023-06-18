谷德昭未夠20歲父親離世　撰長文悼念亡父分享舊照相似度99%

57歲身兼導演、編劇、演員於一身的谷德昭，趁著父親節，以文字抒發來悼念已故的爸爸。谷德昭在社交平台分享多張爸爸的舊照，兩父子儼如餅印一樣，眼睛小小、嘴巴細細，就連身材看上去也很相近。

谷德昭近年幫ViuTV做《爆谷一周》主持。（ig@koktakchiu）

谷德昭透露父親早逝，在他未夠20歲時，便跟他說了再見。谷德昭父親跟不少老一輩香港人一樣，年輕時由鄉下出來打拼，「都是五十年代十多歲小伙子跑到香港，身無長物憑鬥志打出一片天。爸爸是家中老么，是家中唯一一個跑了出來的，幾十年後，終於可以回山東探親。」谷德昭指爸爸在臨近舊居時，心情很激動，「甚至有些顫抖，說一切都像沒有變，只是舊了，舊了幾十年，離開時候是個少年，回來已是中年人，少小離家老大回，這樣便過了大半生……」。

谷爸爸同兒子谷德昭好似樣。（ig@koktakchiu）

後來，谷德昭也回鄉看看，由親戚帶他到爸爸當年上課的地方，簡陋的黑板椅桌，燒著煤爐取暖，看到小學生放午飯，也想像得到當年爸爸的模樣。他指爸爸生了他們六兄弟姊妹，大家都得到了專上教育，及最寶貴的身教，想到這裡，谷德昭的感慨謂，「我眼淚一大顆一大顆的掉下來，小朋友們大概以為我被蒜頭大蔥醺壞了，爸爸說話不多不囉嗦，對我說得最多的話是，我講叫你讀書這句話比你讀的書還要多，還有我叫你讀書講得多到嘴唇都磨薄了，爸爸文筆好，字體也很有性格，看見我寫的鬼劃符，搖搖頭笑著問我可不可以不要再用腳揸筆寫字。」

大概谷爸爸也想不到，兒子長大後也是靠揸筆搵食，「爸爸，人算不如天算，我今天可算是大半個靠揸筆搵食，相信您的反應也是搖搖頭笑笑吧爸爸，我們過得都可以，比上不足，比下有餘，繼續相親相愛，小事偶然吵吵是樂趣，遇大事時定必全數列陣。爸爸，我們都很懷念您，但想您早已在更好玩的地方，毋須擔心，毋須掛心。爸爸，您在身邊時，我未懂得抱著您說，今天補番數。爸爸，我愛您 #父親節快樂 #愛要說出口 #今日就講#抱抱爸爸」。

谷德昭亦係演員，與周星馳合作拍了多部作品，其中《破壞之王》、《食神》等經典電影更是深入民心，令谷德昭的事業直逼巔峰！（《食神》劇照）

谷德昭悼念爸爸全文如下：