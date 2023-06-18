蔡天鳳設靈｜生前至愛粉紅色巨型紗帳裝飾車道　蔡一智送花籃送別

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。其家屬今日 (18) 日於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby設靈。據悉，Abby的媽媽張燕花（五姐）已聯絡了寺院高僧人為女兒舉行佛教儀式的喪禮，並於翌日大殮出殯，靈柩將移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。

Abby天生愛美。(蔡天鳳ig)

靈堂亦以粉紅色佈置為主，垂掛大量粉紅色布幕，家人為她揀選了她生前最愛的照片作為靈堂遺照。（陳順禎攝）

Abby的喪禮今日下午4時至晚上10時在大圍寶福紀念館進行，不會對外開放，只供至親參與致哀。昨日已見會館有工作人員加緊佈置靈堂，現場有大量花牌花籃，Abby生前最愛粉紅色，會館對出的車道以大幅粉紅色紗帳裝飾。她的訃聞背景及一隻蝴蝶圖案皆是粉紅色，靈堂亦以粉紅色佈置為主，垂掛大量粉紅色布幕，家人為她揀選了她生前最愛的照片作為靈堂遺照，並以她生前喜愛的服飾作為陪葬品。

車道亦掛上粉紅紗帳裝飾。（陳順禎攝）

今日中午時分，中午12時許，陸續有人將花籃、花牌等送到寶福紀念館，門外放有大量花籃，當中包括蔡一智夫婦。而寶福紀念館對面已有近半百傳媒守候，有10多位警員在戒備以及維持秩序，並告知傳媒有關主人家方面的安排，只准從對面馬路影過去會館門口，並拉起橙帶圍住傳媒在採訪區內，嚴陣以待。館外有十多個保安人員看守，嚴禁外人走近，守候森嚴。

（陳順禎攝）

有大批警員到場維持秩序。（陳順禎攝）

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蔡天鳳遇害時只得28歲。(網上圖片)

Abby天生愛美，由於Abby有部份遺骸至今仍無法尋回，據悉她的夫家特地請人為她進行遺體修護，以高科技3D打印技術及化妝重塑頸部、頭顱以及她的容貌。有指製作需時，故由領回Abby遺體到設靈出殯，至今長達2個月。整個喪禮預計花費逾300萬元，其中約200萬元用於遺體修復。至於到時可否瞻仰遺容則有兩個說法，一是經3D打印後可以看到其安詳遺容，亦有指她的遺體放入靈柩後，便隨即封棺不予瞻仰遺容。

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