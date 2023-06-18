黎姿拖實滿頭白髮爸爸手秒變小女孩　父親曾患腦膜炎視力聽力模糊

今日（18日）是父親節，一向孝順的黎姿（現名馬黎珈而）一早買蛋糕跟爸爸黎柱慶祝。黎姿在社交平台分享合照，滿頭白髮的黎爸爸拖實女兒的手，錫了一啖，父女流露歡欣的笑容。已年過半百現在已是女強人的黎姿，但在爸爸面前即然變回一個小女孩，場面溫馨。

黎姿公開童年時與爸爸的合照。（ig@gigilai_official）

黎姿撰文寫道：「爸爸雙手是最溫暖的，小時候爸爸會拖着我，總感覺他的手好大好溫暖，而我最喜歡依靠在他肩膀、抱着他，給我滿滿的安全感。」黎姿直言父親的身體已不如以前，但只要握着她的手就會知道是女兒：「隨着他年紀愈大，視力和聽力不及以前，而我知道，即使將來他視力變模糊，只要握着我的手，就會知道是我。這個感覺永遠在我們父女倆心中。不管幾歲，在爸爸眼中我仍然是個3歲小朋友，謝謝爸爸一直守護我們一家人，並給我無限的愛❤️祝福所有爸爸們父親節快樂！」

黎姿父親曾患腦膜炎視力聽力模糊。（ig@gigilai_official）

黎姿是出名的孝順女。(IG@gigilai_official)

黎姿出生於電影世家，祖父為香港電影之父黎民偉，姑媽是演員黎宣。不過，黎姿父親早年患有腦膜炎失聰，聽覺只有二至三成的聽力，視力也很變差；在黎姿的祖母去世後，因父親不善爭奪家產，導致家境越來越差，由豪宅搬到徙置屋邨居住，雖然父親身體欠佳，但依然要外出打工養家，媽媽亦做貨車司機幫補家計。黎姿為幫補家計，14歲進入娛樂圈，90年代成為歌影視三棲藝人；07年，黎姿的胞弟黎嬰遇到嚴重車禍；翌年黎姿以照顧弟弟為由，全面退出娛樂圈，主要打理弟弟的皮膚護理中心，同年嫁予商人馬廷強，並育有三女。年前黎姿更成為上市公司主席，家庭事業兩得意。

黎姿在08年嫁予商人馬廷強。