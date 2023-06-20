香港小姐2023｜內地網紅分享面試秘聞　曾因紅裙打扮被批有風俗味

2023年香港小姐競選來到次輪面試，當中不缺猛料人士，其中網紅比率佔最多，日前有位名叫Cecilia的網紅，在社交平台分享面試秘聞，指評審樂易玲小姐向她問了兩題「犀利」問題，瞬間令她招架不住。



當天cecilia紅裙打扮被其他媒體評為有如《一舞傾城》中夜總會小姐。（TVB截圖）

Cecilia指上週接到TVB的電話，邀請她參加第二輪面試，之後她在社交平台分享面試的趣聞，又指樂易玲小姐問了兩題好「犀利」問題，瞬間令她招架不住！Cecilia在首輪面試打扮已十分出圈，一身紅色長裙被其他媒體評為有如《一舞傾城》中夜總會小姐。她說：「我作為一個中國北方人，雖然待在香港一段時間，但粵語講得麻麻地，有評審問嚟咗香港幾多年？我說六年， 然後樂易玲女士也是犀利真誠發問『你待在香港六年為什麼粵語講成這樣』，我就實事求事說，當我每次學習粵語，朋友都會說普通話或英語回答。」

當天妝容更是自己親手化，對此她超有自信，卻在面試又一次被樂易玲狠狠打臉。（TVB截圖）

所幸Cecilia成功進入第二輪面試，當天她收起嚇死人的紅裙，改以白裙行氣質路線登場，妝容更是自己親手化，對此她超有自信，卻在面試又一次被樂易玲狠狠打臉：「她直接問你的妝是你自己化的嗎？ 你的實際年齡幾歲呢？你現在化的妝為什麼跟你實際年齡相差那麼多，為什麼比你實際年齡要大那麼多歲呢？」Cecilia當場被批老態，令她一時語塞不知如何作答！

cecilia當場被批老態，令她一時語塞不知如何作答！（cecilia小紅書）