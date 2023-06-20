張繼聰手瓜操到頭咁大　遭嘲笑跟牙籤腿唔成比例一招反擊負評

43歲張繼聰（阿聰）憑電影《窄路微塵》奪得第29屆香港電影評論學會大獎最佳男演員，為即將開拍的新戲積極操fit，昨日（18日）他在IG 分享一張在健身室自拍的黑白照，手瓜起腱仲大過個頭，一臉自信留言：「為咗即將拍攝的電影，努力準備🔥今日試完造型，全部都係西裝，Ok嘅…..呢種身形着西裝，先至叫性感，啱唔啱先？😏師父叫我post張黑白嘅，低調d😂」。

張繼聰曾經係一個肥仔，後來操到有腹肌，身材比例啱啱好。（ig@louischeung2013）

父親節最佳節目，就係畀囡囡踩手臂。（ig@louischeung2013）

不過，在同時間阿聰又在IG Story發文，自爆遭朋友取笑手腳不合比例，雙腿好似牙籤咁幼，與手臂成強烈對比。阿聰寫著：「I love my legs！次次都有人叫我要操腳，好似有陣嘲笑嘅味道，留意番，我唔係健美運動員，係演員！仲有，我有操腳，十公里PB 39mins，半馬93mins。想笑我果班朋友，想係我身上攞優越感嘅人，就算你上身大咪過我，肯定夠我跑？」

而昨日父親節，阿聰仍然繼續努力健身，但就獲囡囡張靖（Karina）「加操」，成個人企在阿聰手臂上，阿聰笑謂：「咁多位老豆，父親節快樂❤️✨為人子女好好報答親恩🥰做老豆嘅頂住🔥繼續have Fun ✨」