台灣徐姓一線主持人被爆浸溫泉性騷擾女同事：他在我大腿上撫摸

台灣演藝圈近日捲起MeToo風暴，知名主持人黃子佼承認多年前性騷擾，日前又有女網友在Facebook發文指控一線徐姓主持人摸大腿，再度引起話題。

黃子佼（視覺中國）

女網友「Hoho Summer」透露，大學畢業後在略有知名度的製作公司擔任綜藝節目主持人的劇本撰寫，兩人一齊到綠島外景拍攝，為了對劇本而坐在同一輛車，一路上聊天很愉快，對方更指她同其太太感覺很像。

眾人在晚飯後前往浸海底溫泉，期間該女網友卻在水面下被摸大腿，女網友表示：「大家換了泳衣，要去泡有名的海底溫泉，也許是夜太美，也許是酒精作用，在溫泉水面下，我感覺到他在我大腿上的撫摸，然後我默默換了位置，沒多久，發現他又在我的身邊，也依然繼續撫摸。因為不知道如何處理這事，後來我上岸不泡了，也刻意躲開他的眼光，我很怕是自己胡思亂想。」

有人猜測徐姓主持人為徐乃麟。（VCG）

女網友之後為了避開徐姓主持人，轉移坐在車上最後一排，徐姓主持人卻被指特意坐到女網友身邊，把玩其泳衣和頭髮，「因為吃完晚餐坐小巴來泡溫泉時，他坐的是副座。沒想到，他竟坐到我身旁，然後手跨在我的肩膀上，玩我的頭髮與泳衣肩帶。這次感覺是非常明確的，但我依然不敢做任何動作，因為車上都是製作公司的同事，我又怕讓人以為我在勾引或者與他搞曖昧。」

女網友Hoho Summer發文爆被徐姓主持人性騷擾。（Hoho Summer Facebook）

到民宿後，徐姓主持人被指敲女網友房間門，稱要借筆，女網友拒絕。她也提到幾位大牌主持人都喜歡上酒店，有時工作人員也被拉去陪笑，藝人董至成也被指向女網友借了100元給泊車小弟沒還。董至成之後接受媒體訪問，承認有上過酒店，但不記得有借錢不還。