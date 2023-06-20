譚玉瑛黎諾懿首度合作微電影廣告默契十足　演姊弟開火一Take過

黎諾懿、譚玉瑛最近為盈健醫療拍攝微電影廣告，譚玉瑛姐姐在微電影中跟黎諾懿飾演姊弟，劇情講述二人原本血濃於水、感情深厚，不過隨着歲月流逝及疫情洗禮，二人關係漸變疏離，其中飾演細佬的黎諾懿更忙於工作，忽略了家姐譚玉瑛，最後才知道原來家姐患病，雖然只短短數分鐘的劇情，但卻意味深長，宣揚親情可貴，令活在忙碌的都巿人得以反思。



黎諾懿、譚玉瑛最近為盈健醫療拍攝微電影廣告。

過往黎諾懿與譚玉瑛曾合作綜藝節目，演戲方面即使首度搭檔也默契十足，當中一幕姊弟鬧交的鏡頭更是火花四射，一Take過完成。黎諾懿能跟「兒時偶像」譚玉瑛姐姐演對手戲大呼驚喜：「多謝盈健醫療邀請我拍攝，令我可以同譚玉瑛姐姐合作，對方係我前輩兼兒時偶像，所以同佢演戲係好緊張，幸好譚玉瑛姐姐和藹可親又專業，拍攝過程好愉快，鏡頭後佢仲分享好多『煮食經』、人生點滴畀我，仲叫我要好好享受人生。」

黎諾懿與譚玉瑛演戲方面首度搭檔默契十足。

憶「小春雞」患病愛莫能助

提到今次拍攝的難忘事，黎諾懿指目睹飾演家姐的譚玉瑛患病，自己在旁愛莫能助的感受，令他勾起兒子「小春雞」黎峰睿早前感染病毒，持續發高燒致肺部發炎的經歷，他憶述當時心痛感覺表示：「寧願自己病，都唔想見到屋企人病，睇住佢哋病，自己又幫唔到手係最痛苦。」

譚玉瑛姐姐在微電影中跟黎諾懿飾演姊弟。

微電影宣揚親情可貴，而黎諾懿為了多陪伴家人，近年也選擇「減產」，他說：「現時主要朝綜藝方面發展，因為時間比較容易控制，做埋綜藝節目監製，因為監製嘅工作可以留喺屋企搞，方便湊仔，加上年紀大啦，唔想捱太多夜，拍劇方面打算貴精不貴多，兩年左右一部。」

黎諾懿為了多陪伴家人，近年選擇「減產」。

籲留意身體及早就醫訊息正面

至於微電影廣告女主角的譚玉瑛坦言作品很有意思，不僅提醒大家要留意自己身體狀況，出現不適須要及早就醫，還喚醒大眾重視親情，譚玉瑛表示：「雖然香港人好忙，但都唔好忽略情感啊！我相信大家都應該重視『情』，同埋身體健康嘅寶貴，我一向都注重健康，所以非常喜歡將呢個訊息宣揚出去。」