陳法拉前夫薛世恒在2021年尾,與圈外女友Cherie於半島酒店舉行簡單婚禮,轉眼間即造人成功。6月20日薛世恒在IG上載與BB對望照片,宣布榮升爸爸一索得男!



陳法拉前夫薛世恒與太太Cherie一索得男﹗(IG:@daniel.suek)

薛世恒曾透露與太太拍拖數年,直言太太Cherie是一位完美女仔再乘100倍,隨著BB出世二人都多了一個新身份,多了一份責任。6月20日薛世恒晒出抱着囝囝對望照留言:「成為了父親,思想聚成焦點,我將成為這小子仰望的人,他將成為使我感到驕傲的小子。Becoming a father focuses the mind, I will be a person this little guy look up to, and he will be a man that I feel proud of.」

陳法拉前夫薛世恒上載父子合照﹗(IG:@daniel.suek)