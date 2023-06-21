王菲女兒竇靖童正式進軍電視圈演廚師　一改野性形象轉溫婉造型

天后王菲的26歲大女竇靖童進軍樂壇多年，憑獨特聲線及形象成功令人留下深刻印象，遺傳了媽媽靚聲的竇靖童，早前亮相內地歌唱節目《聲生不息·寶島季》，首次與實力派歌手莫文蔚同台合唱，獲外界一致好評，激讚她完美繼承了媽媽的音樂天賦，表現出色。近日竇靖童更進軍電視圈，參演內地劇集《她的生存之道》，日前她與男主角王傳君一起出席記者會，留了長髮的竇靖童一改昔日中性打扮，以全白造型上陣，再配上淡妝，遮去下巴及頸上的紋身，溫婉造型更添女人味，氣質大變！



竇靖童早前亮相內地歌唱節目《聲生不息·寶島季》，首次與實力派歌手莫文蔚同台合唱。（IG@mokabyebaby）

留了長髮的竇靖童一改昔日中性打扮，以全白造型上陣，再配上淡妝，遮去下巴及頸上的紋身，溫婉造型更添女人味，氣質大變！（影片截圖）

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據知劇集以七年之癢、愛情戰爭為主題，日前劇組上載了一段花絮片，記錄了竇靖童為角色做足準備。片中所見，竇靖童不但密密健身、打拳，更練習刀工、廚藝等等，可見她的角色絕不簡單，相信是一位身手了得的女廚師。竇靖童早在 14 歲就已開始成立自己的樂隊，2016 年她推出首張專輯《Stone Cafe》，入行初期的竇靖童留了一頭白金色短髮配上中性打扮，又在下巴位置紋上一條直線，感覺叛逆又充滿個性。2019年竇靖童出演電影《第十一回》並獲得第9屆北京國際電影節天壇獎最佳女配角獎，翌年首部主演電影《只是一次偶然的旅行》入圍第50屆荷蘭鹿特丹國際電影節主競賽單元。不過今次就是竇靖童首度參演電視劇，外界都十分期待她的表現！

首部主演電影《只是一次偶然的旅行》入圍第50屆荷蘭鹿特丹國際電影節主競賽單元。（劇照）

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