黃嘉雯二度發育身材成焦點　三點式攬錫愛犬網民妒忌：想做隻狗

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年憑在《下流上車族》中飾演林敏驄的小三而人氣急升，當中一幕穿上泳裝拖實林敏聰的手就成為經典「自肥作」。29歲的黃嘉雯近年拋開港姐光環，不再吝嗇騷美好身材，早前在《思家大戰》擔任嘉賓穿上一件粉紅色貼身衫出鏡，上圍對比初選港姐時豐滿不少，一度被質疑二度發育。

林敏驄親自欽點黃嘉雯做「小三」角色！（影片截圖）

黃嘉雯早前上《思家大戰》，呢件衫被扣錯鈕，令視覺效果更震撼！（ig@carmaneysantiago）

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昨日（20日）黃嘉雯在IG分享早前在《超級毛特兒大賽》與愛犬「多士」拍下，仍未曝光的水著相，黃嘉雯一拎雪糕，一手抱住愛犬錫錫，網民焦點落在她的驕人身材上，紛紛留言表示好羨慕又妒忌狗狗：「喂喂🐶，落嚟啦，輪到我啦😛」、「唔好夾親狗仔對腳，有咩事等我嚟頂」、「有好多男人都想做圖中的小狗」、「想做隻狗😍」、「🌞夏天福利圖，靚呀~」等。

黃嘉雯與愛犬合照，網民既羨慕又妒忌。（ig@carmaneysantiago）

不過，黃嘉雯參選港姐期間曾自爆過瘦要增磅，她稱：「其實營養師都話我偏瘦要食多啲嘢，都有叫我食奶粉補充。不過我腸胃唔係咁好，所以Keep住都係瘦底。（怎樣增肥？）食蛋白粉，但係又要戒肥膩嘢。營養師有講一日要飲兩杯，一杯大約6匙羹。其實一個月就食完㗎啦，要買第二罐，哈哈。」未知上圍升cup，是否與成功增磅有關？！

黃嘉雯當年參選港姐身材偏瘦，與蔡嘉欣合照。（資料圖片）

黃嘉雯是2019年港姐冠軍。（資料圖片）

黃嘉雯參選港姐時泳裝照：

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