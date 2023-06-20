香港重案｜重現2018年轟動一時「無屍案」　屍體至今仍未被尋回

昨日無綫（TVB）舉行年中節目巡禮，更推出「最強綜藝」，包括有第一屆非常成功的《中年好聲音 2》、蔡思貝繼英國後再有《貝遊歐洲》、選美節目《國際中華小姐競選 2023》、講香港案件的《香港重案》、《歐洲鐵騎遊》、《約埋班 Friend 去旅行》、《尋找世界另一個我》、《森度遊》、 《北上搵食團》、《日本限定 Super 遊》、《日本 18 種住法》、《煮東煮西》等等。

昨日無綫（TVB）舉行年中節目巡禮。（陳順禎攝）

《香港重案》是TVB與警察合作的反罪案宣傳節目，其中一個單元由邵卓堯擔正，可以說是他從演以來最重戲份兼最變態的一場戲。

《香港重案》是TVB與反罪案宣傳節目。（節目截圖）

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劇中參考一宗在香港2018的案件，案情如下：

地盤女保安有天放工下班後上了深水埗一單位，之後便消失於人間。警方經調查後，到女保安最後出現的單位調查，一名凍肉店肉類切割員見有警員來到即爬窗欲離開，惟遭警方拘捕，但警未有發現女保安屍體，只見滿屋血跡。切肉員被控以謀殺罪，他否認指控，案件今（18日）在高等法院開審。主控官透露，切肉員聲稱他一名作器官販賣的好友「阿海」殺了女保安，他知情後便往打麻雀，惟控方認為「阿海」是虛構人物，更疑女保安已遭肢解及棄屍。

【肢解女保安案】切肉員否認謀殺消失的女保安 指稱器官販子所為