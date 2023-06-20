肥媽聞台灣metoo事件感震驚　自爆曾遭黑人歌手非禮即時還撃

台灣演藝圈metoo事件不斷發酵，多位男藝人許傑輝、宥勝、黃子佼等先後被爆曾性騷擾不同的女生，導致全部人的形象全毀。肥媽（Maria Cordero）最近接受傳媒訪問就提到當年在酒廊唱歌時亦曾被性騷擾。

肥媽（Maria Cordero）最近接受傳媒訪問就提到當年在酒廊唱歌時亦曾被性騷擾。(《肥媽李鼎》截圖)

肥媽接受訪問時表示未有時間留意台灣metoo事件，而她知道後即大表震驚，她亦有提到很多女生都有問她請教如何對付意圖不軌的前輩。肥媽透露最方便就是即時電話錄音，可以存下證據：「而家透明度咁高，有啲咩都要講出嚟。」女性需要受到保護，不要等發生事後才說。肥媽亦有提到可能會讓人覺得這一行非常混亂，但其他行業不混亂嗎：「寫字樓咪一樣亂。」

肥媽日前用普通話拍片發表對事件看法，怒斥涉事空姐「沒有品德」、「你算老幾呀？」。（抖音@肥媽Maria）

肥媽又提到自己的經歷，她早前曾被黑人歌手Bobby Brown性騷擾，但剛強的她沒有因此而忍氣吞聲，肥媽更直接向Bobby Brown還撃。肥媽憶述當年在酒廊唱歌，當時已有名氣的Bobby Brown與父親一同去看表演，她路過Bobby Brown時被他打了一下屁股，結果肥媽一轉身：「兜巴摑落佢度。」肥媽說雖然不知道他是有心還是無意，但一定要讓他知道自己不是「那種人」，更要保護好自己，不可以不出聲。