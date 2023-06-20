朴敘俊被爆熱戀中　緋聞女友遭起底憑清纯靚樣獲封「翻版IU」

根據韓國傳媒報道，演員朴敘俊被指與年幼六年的女歌手xooos（本名金秀妍）戀愛，當中有圈中相關人士透露二人的關係親密，已經見過雙方親友，不過朴敘俊的經紀公司Awesome娛樂就表示：「因為是演員的私生活，因此我們難以確認，非常抱歉。」其實，早在去年已經有爆料者透露曾目擊二人同遊倫敦出席活動。

朴敘俊所屬公司快速回應緋聞表示「無法確認」。（IG/@bn_sj2013 xooos_）

雖然未能確認二人的關係，不過網民對於xooos身份感到好奇，而現年29歲的xooos因長相與IU有幾分相似，被封「翻版IU」，除了擁有靚樣還有172cm的高挑身材，真是令人羨慕。xooos除了是位歌手，還是為坐擁150萬追蹤人數的YouTuber，她擅長會翻唱不同的歌曲而聞名。當中她翻唱Charlie Puth的名曲《Light Switch》，點擊率更是高達3560萬觀看次數。

xooos被封「翻版IU」（IG/@xooos_）

現年29歲的xooos是位坐擁150萬追蹤人數的YouTuber兼歌手。（IG/@xooos_）

xooos曾經於2015年參演《製作人的那些事》，其後在2017年推出多首單曲，還參加過選秀節目《MIXNINE》。值得一提是xooos與BLACKPINK成員Jennie為好友，而V與朴敘俊則是好兄弟關係，而Jennie與V的關係同樣耐人尋味，因此有不少網民推測Jennie與V有份為二人牽線。