林泳淘稱在車廂被「拍pat pat」非禮　事後刪除疑兇相再改貼文

林泳淘今日（20日）在社交平台發文指自己在搭地鐵的時間被非禮：「啱啱搭地鐵，準備開車之際feel到 pat pat俾人好快咁拍佐一下，我即刻望過去，就見到呢個人好近咁企咗喺我後面。我一直望住佢，佢就一直都係咁樣望前面，真係唔知佢係有心定無意，但我好後悔當刻無即刻指證佢，起碼等佢驚一驚，之後唔敢咁樣對其他女仔。嬲啊！」

林泳淘發文話比人非禮。(ig@wingt)

不久後她未知原因下在社交平台刪除了被非禮的發文，她說：「Story出咗，收到好多 msg，有鬧佢嘅，有感同身受嘅，亦有鬧我話佢好可憐嘅亦有鬧我話佢好可憐嘅，係度多謝所有意見。出story之前，我已經預咗會被人話，因為我真係無當場對質，呢樣亦係我最嬲自己嘅一點。不過係一架唔太full嘅車卡入面，企埋一位女士格離，係運行中有意無意碰一下，雖然時閰好快好短，但令我覺得非常唔舒服亦係真的。收到好多女仔 msg佢哋都遇過呢種情況，當下真係又嬲又唔知可以點，我好明白。我自認自己係一個比較大膽唔怕事嘅人，但個刻我都 hand機，所以我先更加後悔，同決定出呢個 story。希望女生任何時候都要好好保護自己，希望男士們見到要好好保護自己嘅女伴同身邊嘅人，呢啲咁嘔心嘅事真係一單都厭（嫌）多。」

林泳淘事後delet咗發文。(ig@wingt)