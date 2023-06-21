全民造星5｜Kakit為演出喪減16磅　陳栢宇做評判同當奴句句反調

Tsoul、Stick帶病上陣，最終以1比4輸畀藍組。

《全民造星5》正式進入40強，所有參賽者都使出渾身解數， 昨晚（20日）一集，經過重新分配嘅蕾安C組（KC、Stick、Tsoul（隊長)、Kingston、阿生）喺自選項目中，選擇將周星馳經曲對白結合埋舞蹈，表演完之後，獲評判湯駿業同當奴大讚，當奴仲以「無懈可擊」、「我覺得好精彩，因為可以將所有經曲場合組埋一齊」作為評價；不過轉頭一轉到另一位評判陳柏宇嘅時候，佢就咁講：「講故事部分，我又唔覺得有一個完整嘅故事，當然拎星爺經典對白去做一件事，都幾interesting，但去到呢個位就完，一啲都唔差，但未去到我覺得好突出。」

Kakit呢part表演獲不少網民讚賞。

之後到Fung莎B組（Maico、Jason Loi、樂樂、Kakit）以婚外情對小朋友影響為題，並以唱、舞、戲、鼓表演《Unholy》一曲。湯駿業嘅評價係「你哋嘅聲音令Kakit表現好好，因為佢係核心，將你哋3個元素串連起嚟。」咁陳柏宇又點講呢？佢話有少少難以集中：「我嘗試去望Kakit跳舞，有時又會遺留咗樂樂喺後面，之後Maico又喺旁邊嘶叫緊，好多人同時間喺同一空間搶FO。」而當奴嘅說法又係同陳柏宇剛好地相反，事關佢覺得成件事好能夠合體……

「做工佬」Ritchie同王鋒、Lyamn、Ash、Adam一齊以男團形式表演。

Fung莎A組（Ritchie、王鋒、Lyman、Adams、Ash）以男團方式表演Marf嘅《*~Silencio…Shh》，身為做工佬嘅Ritchie，估唔到都跟到大家個beat，令觀眾十分有驚喜。對於Fung莎A組嘅表演，當奴認為可以成團，評價甚高，咁同佢一直唱反調嘅陳柏宇又點睇呢？佢有讚Adams，但亦都不忘表示：「好老實講，我聽唔太清楚你哋唱歌，都幾多伴唱。你哋最終都係想成為跳唱歌手，你唔係想做舞蹈員咁簡單嘛。跳就好明顯大家都有一定能力，但唱歌就會被比下去，所以喺嗰邊凸顯多啲。」

結果都幾跳得

Fung莎B組演出後，Kakit即時獲網民狂讚，而佢亦有在IG發帖，他表示：「願意不顧代價為呢件藝術品付出，而回報比付出的令我覺得值得了！」在Kakit上載照片中，只見他為了今次演出，在短短兩星期期減去了8kg，投入程度絕對唔係講笑。