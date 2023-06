金聖圭香港演唱會｜率先試唱新歌　揚言下次帶INFINITE成員來港

韓國男團INFINITE隊長兼主唱金聖圭昨晚(20日)在香港舉行個人演唱會《2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG》,這是他Solo出道12年的首個個唱,吸引大批粉絲帶同手燈入場支持。



金聖圭率先透露新歌,希望粉絲多多期待。(梁碧玲攝)

金聖圭今晚以《Climax》、《41th》和《Divin'》等人氣歌曲為演唱會掀開敘幕,配合Live Band大展充滿個人特色的唱功,他更以廣東話講到:「大家好,好開心見到大家。」與香港粉絲打招呼。聖圭表示這是他首個香港個人演出,也是5年後再次訪港,多謝大家平日也來到現場。粉絲則高舉「我的男朋友~我們的遠距離戀愛終於完結了」手幅歡迎他。聖圭也提到來港後在維港旁邊飲啤酒,大讚香港夜景依舊漂亮,同時品嚐了很多點心,讓是次旅程十分滿足。

聖圭每次聽到粉絲大合唱都會力讚大家。(梁碧玲攝)

其後聖圭帶來了《Sorry》和《Ready To Go》等經典歌,唱到《60Sec》時更邀請全場大合唱,他不忘舉起姆指讚觀眾!聖圭表示下週將發行全新個人專輯,除了率先獻唱20秒外,他更開玩笑講到專輯銷量好的話下次考慮帶INFINITE全員來香港。今年是組合出道13周年,聖圭開心粉絲覺得他們沒有改變,透露之後會通過新成立的公司向大家公布好消息。

金聖圭表示下次要帶INFINITE成員來港。(梁碧玲攝)

最後聖圭講到準備演唱會最辛苦但又最開心,表示每次演出的回憶都會成為他的原動力,他講到:「我會回想起今天的幸福,感謝大家就像我們隊名一樣給予我『無限』的能量。」聖圭結尾更驚喜Encore唱出組合大熱歌《Be Mine》,全場大合場後在熱鬧氣氛下完結。

粉絲為聖圭準備蛋糕,他笑言以為自己要結婚。(網上圖片)

點擊睇更多演唱會現場照片: