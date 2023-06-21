網紅耀樂被爆疑涉桃色交易兼騙錢　對話圖流出令人大跌眼鏡

炎亞綸被爆與未成年少男性交，兼拍下性交片再外流，事件轟動全城，網紅耀樂今午（21日）開記招再控訴炎亞綸，強調不接受僅以「修手機導致外流」的解釋，輿論一面倒向受害人！豈料一波未平一波又起，耀樂被爆料涉及桃色交易兼騙錢，兼流出對話圖！



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爆料者指：「耀樂他當時私下用ig跟我朋友約定好，私下給耀樂54000，耀樂他就跟我朋友，開房約會6次，結果耀樂第一次跟我朋友開房約會時，就直接要求要把6次開房間約會的錢54000做一次全部收了。這個卻是我朋友惡夢的開始，因耀樂自從把全部的錢54000收款後，就開始神隱，一開始先是用各種理由避不見面，後面更是直接搞消失，耀樂收了54000，實際卻只有跟我朋友出來履行開房約會一次，還欠我朋友開房約會5次，且那出來的那次，還是我朋友堅持一定要見面約會時，再當場給他54000的錢，現場轉帳給耀樂，不然如果原本照耀樂當時的要求直接先用匯款的。」

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他又說：「我朋友可能真的會被他完全放鳥，連1次都沒有開到房間，等於扣除耀樂實際出來約會的那次，就直接被耀樂騙錢了45000元，以上有附上12張，耀樂ig跟我朋友的對話截圖當證據，我朋友也為此事苦腦了快半年，結果看到耀樂去爆料炎亞倫的料，耀樂自己怎都不想想，他自己也不守信用，收了錢，直接故意搞消失半年，不正常履行當初跟我朋友約定好的房間約會。」

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