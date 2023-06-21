NONO#MeToo｜小紅老師繼續發聲再投震撼彈：還有未成年的

【NONO#MeToo】台灣#MeToo事件停不了，今日（21日）直播主「小紅老師」招開記者會，控訴遭NONO（陳宣裕）性騷擾，她更為其他受害者站出來說話，甚至在近20位受害者中，其中有2人遭到性侵，還有人被手指進入。小紅老師在記者會現場讀出受害者傳給她的訊息，還原被NONO性侵的過程，說出NONO的特徵，至少有2人說NONO的下面「很大」。

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小紅老師唸出該受害女性的指控：「當時他（NONO）開X5，我一上車他就把手伸到我的大腿摸來摸去，說他很愛絲襪，接著開到市民大道的地下停車場，把我拉進身障廁所，在裡面進行一切，無套中X，當時的我真的嚇壞了。」

NONO亦於今日在社交平台出聲明，宣布停止所有工作。

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再NONO宣布停止工作後，小紅老師繼續發聲，更指受害者還有未成年的：

「這世上沒有不被發現的罪行，只是時間早晚的問題。」 從我6/20凌晨ㄧ點發文，到現在幾乎都沒有睡，網路速度太快太快了。 我知道酸民非常多，很多人都會檢討被害者，我沒回應你們不是我害怕，是我真的很忙。有很多很勇敢跟我有過ㄧ樣遭遇的女生，甚至更嚴重，還有未成年的，太多太多了…. 聽你們的故事我很不忍，也理解已成疤的傷口，再經過回溯ㄧ層ㄧ層割開的傷痛。 但頭已經洗ㄧ半，我不能退縮。妳們都願意跟我訴說，我想，我能做的事，就是要當事人出來負責、面對，喚醒他大腦裡的記憶！ 老天在看，做過什麼你自己最清楚！ 今天辛苦各位記者大哥大姐了，也謝謝各位發聲的受害姐妹，和我的戰友馮語婷 我相信不止這些，我會持續收信。 暫時不回應任何提告問題🙏 我們還在等道歉記者會 NONO陳宣裕請給我們ㄧ個道歉！ 你做那些事的勇氣跑哪了？ 學學別人，有Gutsㄧ點好嗎😎 #強制性交罪20年追訴期 #nono #陳宣裕 #metoo #如果你也是受害者請私訊我 #我們不能就這樣算了