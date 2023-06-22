今日睇真D丨58歲盧希萊進駐抖音爆娛圈內幕　疑美圖過度撞樣Do姐

亞洲電視雖然失掉免費電視牌照，但精神長存，早前為成立66週年舉行大型晚宴。而前亞視藝人盧希萊近日更進駐抖音，邀請一班好朋友拍片助聲勢，當中包括「亞視一哥」陳啟泰、袁潔儀、林敬剛、湯俊明、陳靖允，還有曾經是90年代男神的劉錫明，大家都以「中國香港藝人」做開場白介紹自己出場。

《今日睇真D》係昔日亞視皇牌節目，盧希萊係其中一位主持。（盧希萊FB）

盧希萊同林建明感情深厚。（盧希萊FB）

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盧希萊在簡介中以「中国香港著名演员、金牌主持人盧希莱 ATV王牌節目《今日睇真D》主持人介紹自己，而最大賣點是「分享香港娱樂圈不為人知的勁爆内幕」，她在亞洲電視的報景板前拍片，未知是否美圖過度，令她的臉色看來偏白，加上長髮及西裝的專業造型，望上與鄭裕玲有幾分相似。盧希萊說：「hello 記得我嗎？我叫盧希萊，好多人都叫我做阿萊」，之後還剪輯好多當年在《今日睇真D》介紹外星人的片段，令人勾起好多回憶。

盧希萊以專業西裝Look造型進駐抖音。（盧希萊抖音）

仲搵咗一班好朋友拍片叫大家關注。（盧希萊抖音）

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現年58歲的盧希萊，拍過《大提琴與點38》（1991年）、《點解阿sir係隻鬼》（1992年）及馬場風雲（1993年）等亞視劇集，1994年至2000年期間加入《睇真D》；29歲時候患上腦膜炎，一度入院醫治而暫停工作。2001年3月，她同細5年的男友陳展鵬（花名豹哥）結婚，並誕下一女。兩公婆後來在元朗經營餐廳，不過盧希萊仍活躍於娛樂圈，曾為洪朝豐及蔡楓華做經理人，2012年更成立公關公司，專注於幕後工作方面。

近年盧希萊亦有不同電視台客串演出，2014年至2015年曾參與過HKTV劇集《選戰》、《來生不做香港人》、《導火新聞線》、《大眾情性》及《歲月樓情》等。HKTV不獲政府發牌後，盧希萊亦曾在ViuTV演出過《身後事務所》、《熟女強人》及無綫《守護神之保險調查》。

盧希萊美圖後皮膚白滑。（盧希萊FB）

盧希萊2001年同豹哥結婚，並誕下一女。（盧希萊FB）