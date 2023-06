48歲的譚筠怡(Gwennie)是中英混血兒,於90年代16歲時參選「劉德華夢中情人選拔」奪冠入行出道,拍過幾部的港產片,之後因星路平平便轉行從商並當珠寶設計師,現定居美國。她間中亦會在社交平台上載不少參與電影拍攝的照片,年近半百的她保養得不錯,仍然保持火辣身材。

譚筠怡(Gwennie)是中英混血兒。(ig@gwennietam)

譚筠怡日前在社交平台上載了自己去了康城影展的照片,她寫下:「Better late than never. Great first walk on the red carpet of Cannes!! See you next year.(遲到好過冇到, 第一次走上康城紅地氈很棒!! 明年見。)」相中可見一頭長捲髮的她穿上超低胸黑色長裙踏上紅地氈,中門大開直接到肚臍,大曬性感身段,而且豐滿的身材盡現,雖然她已經接近半百,但仍可保持姣好的身材實屬難得。

筠怡日前在社交平台上載了自己去了康城影展的照片。(ig@gwennietam)

點撃睇更多譚筠怡嘅靚相:

+ 4

再睇譚筠怡《獸性新人類》大尺度演出: