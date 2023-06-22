全民造星5專訪｜瑞銘堅持be real唔怕負評　律師Aaron無悔一切

瑞銘一直只係打算試《造星》，所以無待別裝備自己，如今節目播至40强仲有佢嘅蹤影，到底係運氣定真有實力？（陳順禎攝）

《全民造星5》有不少參賽者因撞樣而引起話題，當中有包括Dee 2.0 梁浩朗（Aaron）同翻版Tyson Yoshi王瑞銘。不過節目開播後，二人因言行舉止惹來不少負評，本身任職律師嘅Aaron坦言「預咗有負評，無論係極端或者講唱功嘅，更會袋落袋虛心接受。」

曾被真Dee（何啟華）指「走得唔遠」，Aaron承認自己實力不足，「不過就係因為自己唔擅長先去挑戰。」（陳順禎攝）

而為去為旅行而缺席排舞、之後又喊晒話想退賽嘅瑞銘，本身是抱著「試下」心態報名，是否機會來得太易所以不懂珍惜呢？他强調至今依然無悔去旅行，事關意義重大 「就算幾多謾罵、負評都好，始終我係做咗，唔可以搵藉口，件事發生就由佢。自己係唔成熟，但我覺得係係必經階段，唔係每一個第一次都完美 。」瑞銘表示向來不會對別人披露太多個人情緒/想法，就算明知有行弊，他亦堅持「唔會解釋咁多」同「be real」。

唔成熟嘅表現係喊？

不過，堅持嘅，又何止呢位 21歲年輕人呢！31歲、任職大職師嘅Aaron，於 94强選擇表情戲劇＋唱歌，結果一燈都冇，直到佢向評判解釋背後意義直接得兩燈。假如有機會再揀一次，Aaron選擇如何？他說：「都係呢項表演，因為只想表達自己想要嘅嘢，燈對我來講唔重要，同埋喺我成長經歷中，愈著緊愈唔得 。」Aaron在藍組被編排與王鋒、Dai Bon、樂庭一組，全組會跳會跳，連他亦笑自己是九唔搭八。「困難係有 ，但都可以解決。有難關先比觀眾成長，有改變。」