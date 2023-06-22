56歲前亞姐孫名翠激罕現身零走樣　退圈創立珠寶生意吸納王室客人

孫譽文（Karen，原名孫名翠）曾於1990年參選亞洲小姐獲得第五名，其後與亞視簽約兩年，不過約滿後她淡出幕前，甚少能夠在電視上見到她的身影。前日（20/6）鍾慧冰在社交平台上曬出於好友聚會的照片，帖文中寫道：「有朋自遠方來不亦樂乎！時裝達人到港，老朋友借機聚首一堂，還湊巧碰到了正準備去看風水的七師傅。」圖中居然見到久未露面的Karen，如今她年約56歲凍齡有術，皮膚依然光滑緊緻，就連身形都都未見走樣，狀態大勇令人羨慕！

Karen曾於1990年參選亞洲小姐（網上圖片）

當年她只有23歲。（網上圖片）

在比賽中獲得第五名。（網上圖片）

左下角的女子正是孫名翠。（IG/@waibingchung_maria）

Karen入行前於1988年畢業於香港演藝學院舞蹈學院，而她的同期同學分別有黃秋生、張達明、劉錫賢等人，當時她在秋生的介紹下成為城市當代舞蹈團的舞者。參選亞姐後的Karen與亞視簽約兩年，因此她參與不少電視劇及電影，不過合約期滿後，她重返演藝學院進修，並於1995年成為演藝學院舞蹈學院第一批學士學位畢業生，隨後開設舞蹈學校，可惜2003年沙士爆發，因而結束舞蹈事業。其後Karen修讀珠寶鑒證，並創業設計自家珠寶品牌。

Karen現時發展自己的珠寶生意。（IG/@karen.suen）

Karen不少會曬出自己出入上流社會聚會的照片。（IG/@karen.suen）

Karen曾在訪問中透露自己的珠寶生意遍佈世界各地，除了香港的名媛藝人「殼后」朱李月華、周美鳳，就連中東王室成員、卡塔爾、沙特阿拉伯、杜拜、日本、韓國都是其客戶。而在她的Instagram中，見到她不時會曬出自己出入上流社會聚會，以及周遊列國的靚相，可見她過着富貴榮華的生活。

點擊下圖看更多孫名翠近照片：