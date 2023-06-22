《造星》小花又再曬傲人身材　粉紅三點式少女得嚟又性感

榛綦又再曬傲人身材！ViuTV選秀節目《全民造星IV》出身的Strayz成員榛綦現時19歲，參加《全民造星IV》後為人所認識，網上人氣極高，除了是薛家燕的學生之外，Nat擁有精緻的五官，加上眼神凌厲以及粗眉與張栢芝撞樣，因此被封為「嫩版張栢芝」，年紀輕輕的她IG已有5.5萬人Follow。

昨日榛綦在IG post出自己的相片，上身穿起粉紅三點式，下身配一條牛仔短褲，性感得來又青春！

榛綦性感得來又青春！（IG圖片）

榛綦性感得來又青春！（IG圖片）

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榛綦早前推出單曲《Time To Fly》，歌曲雖然是鼓勵大家勇敢追夢，但原來在演藝事業上，Nat曾經諗過不如趁早收手。「比賽之後我好似冇嘢揸手，變相唔肯定未來可以做到啲咩。」

為咗出歌，Nat將20年利是錢一鋪清袋。「清完而家要努力搵錢，以前好鍾意同朋友去cafe打卡，而家少咗，冇話一日規定用幾多錢，但有時間都會搭巴士、地鐵。」（粱碧玲攝）

無論係女團抑或獨立歌手，Nat認為各有難處，始終資源有限，意見總有不一時，而她之所以推出單歌，是希望可以藉此令更人認識Strayz同時，亦可以看到不一的她：「我哋想做啲香港冇嘅音樂，所以係會比較少人認識。點令多啲人認識？就係爭取每一個表演機會，所以每一次有得表演都會好珍惜，（苦笑）係好慘。但我哋唔想為迎合大眾而改變曲風，即係明明係走暗黑路線的話，跳《三分甜》真係會想死，《Margarita》已經係底線，而首歌亦係我提議要做，比起第一首團歌更貼近大眾口味，但大家試完都想做返自己嘅嘢。所以我覺得要有solo歌令大家睇得更多。」