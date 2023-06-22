台灣#MeToo｜「變性人」利菁爆曾被大佬輩性騷擾：一定會有教訓

台灣主持人利菁日前出席活動時被台媒問到有關演藝圈的#me too風波，她說到自己在剛剛進演藝圈時也曾經被性騷擾。

利菁出席活動結果被問黃子佼事件。(ig@regine_ig)

利菁自爆剛出道時在酒廊唱歌，然後曾被演藝圈大哥要房號，她更趁這個機會向那些曾經做過性騷擾的人說：「你本來就應該得到一些教訓，而且你早就應該知道會有教訓！」利菁指曾經性騷擾的人在做的時候就要預計有一定的後果，即使外表做得多好或是隱藏得好，最後都有機會翻車。她亦警告演藝圈所有的人，不要把演藝圈當作是一個很好玩的地方，要做個好榜樣。

利菁（IG@regine_ig）

利菁在訪問期間也爆出金句，因為今次爆出性騷擾事件的都是一些有演藝圈上有名氣的人，所以她認為權力就是一種春藥：「當他有了權力，他就認為他可以支配很多人。」她更認為女生可以很有志氣，即使那個人是多帥多金，並不是每個女生都要靠著金錢和權力往上爬的。

利菁（IG@regine_ig）

有網民把利菁的這段訪問分享到網路上，不少的網民都認為她說得很棒，更認為演藝圈要多一點像利菁一樣站出來發言的人：「做出性騷擾、性侵的這些人，既然做了就要付出代價」、「好有sense好得體的發言，拜託台灣演藝圈多點這種人好嗎！」其實利菁原本是一位男生，本名吳中銘，變性後改名為吳明恩，藝名為利菁。他於20歲那年，向父親坦白自己有性別認同困擾，經過雙方溝通後，父親同意他進行性別重置手術，正式成為女生。利菁於2004年在攝影棚內承認自己曾經進行變性手術，正式公開自己的變性人身份。