專訪｜譚玉瑛自嘲鍾意窒人 《閃電傳真機》女主持被她窒到喊

由林柏希主持節目《摸杯底》，第三集嘉賓為殿堂級兒童節目主持譚玉瑛，譚玉瑛給人印象和藹可親，但有傳她經常鬧人，尤其在拍攝兒童節目期間，對於傳言譚玉英亦非常坦白，她說：「台上台下我都係咁嘅人，我有少少窒你，又有少少話你，但其實我出發點係brainstorm下，我咁話你，又想睇下你點應下我，大家互相傾偈啫。」

譚玉瑛對著主持林柏希無所不談，顯露真性情一面。（葉志明攝）

《閃電傳真機》女主持被窒到喊

之後林柏希再追問有那位兒童節目主持被她窒得最多？譚玉瑛姐姐想了一會說：「我諗窒得最多應該係叫Polly（黃寶君）嘅人，佢而家嫁咗去澳洲，佢有時係激死我，佢揸住份稿，明明係大家對稿，但到佢嗰陣，佢唔識講㗎喎，咁你話係咪應該要話下佢呢？（妳點鬧佢？）我唔係好記得喇，不過我記得我係大聲話佢，跟住好好笑，台詞係笑嘅，內容係好笑嘅嘢，但佢係喊住講，佢流眼淚，因為佢好驚我。」

譚玉瑛表示自己性格率直、並不是鍾意鬧人。(葉志明攝）

特別方式對待不合眼緣追求者

譚玉瑛不單止形象入屋，聲綫亦易認，性格爽直，就連愛情亦一樣，不會拖泥帶水，年輕時有不乏追求者，但只要她覺得不合眼緣，她會即時令對方打退堂鼓，絕不收兵，她說：「 我係唔會拖人，有人約我睇戲，我話唔得閒，下次又約妳，我就會覺得，你欣賞我，我就非常之欣賞你欣賞我，所以我唔會令你忐忑不安，我一定會話你聽，我好得閒，不過我唔會同你睇戲，（咁傷人？）咁都係一剎那傷啫？」

譚玉瑛覺得自己窒得最多嘅人是《閃電傳真機》女主持黃寶君Polly。

譚玉瑛有位拍拖40年的男朋友，她知道男人愛小鳥伊人，但她很少做到，她說：「因為我個人心直口快，因為我把口仲快過腦，（你有冇小鳥伊人一刻？）我諗都比較少，呢方面我真係唔係幾稱職。」