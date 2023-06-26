全民造星5專訪｜Kakit曾感兩頭唔到岸　樂庭、路飛有意入行發展

《全民造星5》20強誕生，在Pre round個人戰以Rap、折骨舞再爆衫騷肌嘅Kakit（鄧家杰），可說是愈戰愈強，不過原來他當初曾擔心在小組對決的破格演出會得不到認同；而以過山式入閘嘅「姜濤2.0」樂庭，雖然止步60強，但已有意與路飛（郭天立）開拓新領域。



樂庭然止步60強，不過對今年才19歲嘅佢嚟講，仲有大把機會，而他亦已計劃再裝備好自己。（陳順禎攝）

樂庭絕對無意成「姜濤2.0」

樂庭在Pre round時跳而不唱《特務肥姜2.0》，結果未能打動評判，其後他應要求清唱Justin Bieber嘅《Love Yourself》，成功獲3燈入圍，假如可以再來一次，樂庭是否依然會跳唱呢？他說：「因為綵排時，花姐有睇到，佢都覺得可以過關，我自己又覺得夠做。所以跳完之後一燈都冇係驚嘅，以為自己要返屋企，又會諗自己係咪未夠班。但再揀一次都唔會變，只不過技術上會做得更好。」表演後，樂庭即被封為「姜濤2.0」，他說「冇壓力就假」，但強調自己絕無意模仿。「聽到話我刻意模仿，都幾無辜 ，因為我同前輩真係無得比，所以真係要澄清。」止步 60強 ，樂庭透露發展重心將在跳舞界，但絕不抗拒任何演藝發展，而家人亦十分支持他的決定。

路飛與樂庭日前齊齊在銅鑼灣busking ，獲不少fans 支持，相信之後二人亦會繼續有合作。（陳順禎攝）

路飛唱完已知衰

事實上，揀啱歌真係好重要，路飛唱完《Doodoodoo》，喺復活區時已心知無望，紛紛與其他參賽者合照留念，他坦言自己的表現完全不值入60強，所以是否揀錯歌呢？路飛面露尷尬神色表示：「 揀呢首歌有好多因素， 唔係⋯⋯如我所願。事後我都有諗， 首歌係啱我，但又好似爭少少嘢，始終唔係自己唱開嘅曲風。事後Dee哥、 肥仔師兄都有講佢哋每次收到歌都唔係好多時間準備，但都要好好咁消化。如果再有下次，我會提出自己嘅意見 。」路飛今年才21歲 ，家人暫不反對他追夢，他亦視《造星》為起點，並樂於作任何形式的嘗試。

Kakit雖然在面試時表示可以停學全力《造星》，但到真正入圍時，又十分猶豫，單係覆「去/唔去」都刪刪改改了一個星期。（陳順禎攝）

只想展現可塑性

Kakit在面試時，雖然被指「照騙」，但他確在pre round時展現出實力，唯當時評判Edward Chan認為他在分半鐘內又Rap又跳再爆衫是野心太大之舉。「但我係希望將我有嘅可塑性show俾大家睇，之後再慢慢咁將自己最精嘅俾觀眾睇 。 」雖然未知Kakit所說的最精是否在40強的《Unholy》忘我演出，但這次的演出的確為觀眾留下深刻的印象，訪問當日，Kakit只以「破格但自己好鐘意」形容之後的演出，與此同時他又擔心觀眾的接受程度：「希望可以為節目、香港藝術圈帶來更多色彩。」

APA與《造星》兩難捨

本身就讀香港演藝學院嘅Kakit，在報名《造星5》時，一直以為自己可以輕易放下學業，直到收到入圍通知。「MV無咩我嘅鏡頭係好應該，因為當時我迷惘，唔知造星定APA好，搞到兩頭唔到岸，完成投入唔到件事。」Kakit解釋當初花了不少功夫才考入演藝，而學校亦十分願意給予予機會，結果入學不到半年就去《造星》，他自覺十分輕浮。「我最後都quit咗，唔會後悔，因為呢將個月學到同見到嘅，係令我回晒本。」

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