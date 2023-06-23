東張西望｜鬧市商場擺「紙紮展覽」　負責人自稱冇錯：感覺被打壓

《東張西望》今日（23/06）報道一單奇聞，炮台山油街一個小型商場看地舖，竟然現了一個殯儀業中介公司，不特止，這個中介公司更租了商場對出一個連舖，擺放了大量紙紮品，有壽衣、金銀橋、紙紮大宅、紙紮公仔及白燈籠等，尤如一個小型紙紮展覽一樣，恐怖又詭異。



紙紮展覽，真係新奇。（《東張西望》截圖）

仲要得三個人打麻雀，行過都幾驚。（《東張西望》截圖）

有壽衣、金銀橋、紙紮大宅、紙紮公仔及白燈籠等。（《東張西望》截圖）

《東張西望》派員到場採訪附近的小商戶，都一致表示生意受到影響而且不少客人都因為這個展覽而「兜路行」，有咖啡店老闆則指，早上時段顧客都會選擇行其他路，生意也明顯減少了。《東張西望》主持致電殯儀業中介公間門外的電話，負責人接聽時就表示自己只想宣揚紙紮文化，他說：「我覺得唔係太恐怖，我絕對唔係從挑釁角度去做呢件事。紙紮舖冇擺出嚟因為冇人宣傳嘛！」還振振有詞的說，覺得自己沒有犯法。他說：「街坊可能唔明白我出發點，我而家感覺被打壓。你可唔可以幫我？我而家做嘅事合情、合法、合規。」

負責人表示自己被打壓。（《東張西望》截圖）

負責人表示自己合理、合法。（《東張西望》截圖）

《東張西望》向食環處查詢，食環處則表示已接獲投訴並搜集證據中。李健志大律師則表示如大廈公契已寫明大廈不可作殯葬業相關用途，大廈可要求他將相關物件移走，其他商店可以用民事索償。《東張西望》向大廈業主立案法團相關人士查詢，有人就表示這個「紙紮展覽」舖位的業主也是業主立案法團，但因為做了一些事而令其他人想趕走他，猜測他是想報復才租給了殯儀業中介公間做「紙紮展覽」。

仲叫東張西望幫佢。（《東張西望》截圖）

有人話可能係業主故意租畀殯儀中介。（《東張西望》截圖）

李健志大律師則表示如大廈公契已寫明大廈不可作殯葬業相關用途，大廈可要求他將相關物件移走，其他商店可以用民事索償。（《東張西望》截圖）