鐵達尼號｜張寶華感慨好奇害死貓　網民：亞洲人不會明白冒險精神

探索「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）於本月16日從加拿大出發，在大西洋下潛參觀鐵達尼號郵輪殘骸，18日下潛至今失聯。根據美國海岸防衛隊公布的消息，懷疑泰坦號在鐵達尼號郵輪附近，發生船隻內爆，潛水器內的5位乘客已不幸罹難。

鐵達尼號觀光潛艇：泰坦號（Oceangate網站）

前新聞之花張寶華（Sharon）昨日就對有關事件於Facebook發文表示：「真係好奇害死貓。如果好奇心唔係咁大，而家仲平平安安係屋企🙏🏻。」她的言論隨即惹來網民熱烈討論，不少網民都跟她唱反調，認為好奇心是人類進行必須要有的。

前新聞之花張寶華（Sharon），近年轉型做作家，早前在網上舉行直播大談情緒病，吸引全球超過23個國家收看。（IG：@sharon_po_wah123）

有網民留言表示：「鬼佬有一種冒險精神，西方文化唔係有呢種冒險精神既話，就唔會發現/發現咁多野」、「事件的確是場悲劇，那是不用說的。不過沒有冒險精神，像飛機這些工具就不可能誕生…」、「妳的說法有點不對和不合適，好似指探險家「自己攞嚟衰」、「冇嗰樣整嗰樣」事實上，歷史告訴我們，這世界若沒有許多探險家的好奇心，就無法催化和推進人類文明的發展」、「佢哋係探險家，冒險家， 唔係普通富豪。 呢個世界就係有呢啲人社會先可以咁進步」、「亞洲人不會明白的冒險精神🤔🙄」、「好奇心係人類進步嘅動力，不滿係人社會前行嘅能量」、「人類就係要好奇先會進步」、「吓？不是好奇，而是探究！個個學你，世界沒有進步」。

張寶華發表對事件的睇法。(fb截圖)

Sharon於2000年在北京採訪時任中共總書記江澤民時，因不斷追問這位前國家領導人是否「欽定」前特首董建華連任，結果被江澤民怒斥「Too simple, sometimes naïve！」而成為哄動全港新聞的事。

張寶華已離開新聞主播行業。(fb圖片)