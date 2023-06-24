濠玩夏水禮｜最後一集女藝人豁出去　朱智賢阮兒等醜態盡露去到盡

遊戲節目《濠玩夏水禮》明晚（25日）9點翡翠台播映最後一集，兩位玩得之人林盛斌（Bob）及金剛，帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新水上設施，盡情濕身大比拼；陣容有「喪玩隊」的Bob、劉溫馨、黃美棋、傅嘉莉和楊潮凱，決戰「好玩隊」的金剛、朱智賢、黃婉恩、阮兒和陸浩明（6號）。

話咁快就嚟到最後一集《濠玩夏水禮》。

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今集首個遊戲「泳帽唔怕戴」，兩隊需用頭接住由高處跌落的泳帽，一班靚女被泳帽笠到面目全非，場面搞笑；兩隊鬥到難分難解，最終要出動兩大光頭代表Bob和金剛上陣「生死決戰」，Bob玩完遊戲後更除衫笑言要交換波衫，惟遭一班靚女無視。另一遊戲「有潑錯冇放過」同樣搞笑，玩法其實是潑水版黑白配，由於金剛廣東話麻麻「出師不利」，Bob為了遷就他竟轉用普通話玩遊戲。大懲罰環節，慘成眾矢之的朱智賢被瘋狂潑水，更笑言被潑到隱形眼鏡都歪埋。

哇！

朱智賢被潑到隱形眼鏡都歪埋。

今集一眾主持相當有食神，大家移師米芝蓮三星餐廳玩遊戲，兩隊各派出隊員轉轉盤，由命運決定是歎美食，包括香辣牛肋骨、黑松露脆皮雞卷、水煮藍天使蝦花枝片、北海道毛蟹酸辣羹，還是慘吞Wasabi餅、辣椒油麵包及檸檬等，期間轉中Wasabi餅的阮兒大無畏一口放入口，更辣到歪口歪面，相當搞笑。

阮兒食Wasabi餅食到面口都歪埋。

另「逃生艙開口中」亦甚是緊張刺激，各人需輪流走上「沖天水龍捲」玩開口中，唔好彩嗌中指定數字者會瞬間下墜，體驗20米自由落體俯衝，難怪Bob笑言是「史上最恐怖開口中」。其間黃婉恩因太過害怕，喊晒口不肯登上「逃生艙」，此時6號指黃婉恩如果猜包剪揼贏了便頂替她接受懲罰，勁Man。