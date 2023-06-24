思家大戰｜曾鈺成激罕上節目大騷幽默感　李思捷再成為眾矢之的

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，逢周日晚8時30分翡翠台播映。明晚（25日）播出一集，有曾鈺成率領的「香港飯局」隊，成員包括徐英偉、陳凱欣、姚潔凝和劉天正，對戰樊亦敏率領的「Fan Churk」隊，成員包括陳浚霆、朱滙林、杜大偉和謝東閔。

曾鈺成字字珠璣大晒幽默感。

主持思捷透露《思家》第三季第一隊想邀請的嘉賓便是《香港飯局》，他問曾鈺成平時有否看TVB節目，風趣幽默的曾鈺成笑言：「間中啦，你個節目我睇過一、兩次。」思捷再追問他對哪個節目最印象深刻，曾鈺成再放笑彈：「《思家大戰》啦，原來唔識嘢都可以上節目。」至於上次錄影《思家大戰》幾乎冇答過問題、坐足成晚冷板凳的樊亦敏，今次以「Fan Churk」隊名義捲土重來，擺明車馬要「翻焯」一雪前恥，只是陣容與上次略有不同，由謝東閔頂替馬貫東「報仇」！

曾鈺成答問題時手口並用。

上次坐足成晚冷板凳，樊亦敏今次領軍「翻焯」。

今集「三太」樊亦敏化身「氣氛擔當」，答問題時表情多多兼跳跳紮，萌爆全場。「風少」陳浚霆則表現肉緊，搶答問題時差點撳爆鐘仔，連見慣大場面的思捷亦被嚇窒說：「你想打爆我個掣呀？」至於字字珠璣的曾鈺成，答題時表現同樣精靈，除了多番執雞成功，回答其中一條問題時更做出一個驚人動作，笑爆全場。今集其中一條問題「李思捷係一個乜仔？」再令思捷成為眾矢之的，被連番攻擊是「飛仔」、「衰仔」、「死仔」及「懵仔」等，認真「陰功」。

「Fan Churk」隊成員有謝東閔（左起）、杜大偉、樊亦敏、陳浚霆和朱滙林。

今集問題難度指數頗高，兩隊最終鬥到即時死亡環節。行善最樂的曾鈺成接受無綫娛樂新聞台訪問時，指若能在節目贏到任何獎金獎品，都會全數撥捐公益金。