張敬軒難忘以色列朝聖之旅：唔打唔撞入咗軍政府自治區

張敬軒（軒仔）今日（24/6）現身旺角出席「新城台慶Music Fantasia 音樂會2023」記者會。軒仔上星期完成一連11場演唱會，今晚便緊接住飛往美國開巡迴，他笑言：「噚晚執行李執到今朝凌晨五點，我只係瞓咗一個鐘就要起身，整頭化妝出席呢個活動，而家都有啲眼瞓，不過唔緊要，今晚可以喺飛機度瞓十幾個鐘，到時可以叉足電。」

張敬軒有意再到以色列朝聖。（陳順禎攝）

軒仔透露完成手頭上所有工作後，便計劃到以色列伯利恆朝聖：「因為自己信仰嘅問題我好想再去多一次，記得對上一次喺19年嘅時候，嗰次嘅旅程我係縮短咗，原因係我竟唔打唔撞，我係進入咗巴勒斯坦軍政府嘅自治區，原先我係去伯利恆，點知個司機喺中途放低我，話會有第2部車嚟接我去。我等咗一陣，真係有部車嚟接我，而車上面已經坐有5名男子，個一刻我個腦突然諗起殺人畫面，個心好忐忑。然後車上嘅人人問我係咪去聖誕節教堂，我話係，於是佢哋就叫我上車，我心諗我嚟朝聖嘅，我條命就交俾你，就咁上咗佢哋部車，最後都安全無恙，到達目的地。而車上面嘅一名叔叔，佢好犀行，因為佢有通行證，所以有佢帶住我入教堂係直通無阻，我知其他人排隊係要用上幾個鍾先入到，真係出門遇貴人。」