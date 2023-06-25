港姐2023｜冠亞季軍未必着數　近三年大把「落選港姐」備受重用

《2023香港小姐競選》進行得如火如荼，王敏慈、Juliana、莊子璇、Michelle和Lea等被評為大熱人選，看來香港小姐決賽環節即將有一番「惡鬥」。很多人會覺得選港姐是加入娛樂圈的捷徑，甚至認為奪得三甲、甚至冠軍才算是成功，但留意一下近幾年的往績就會發現，很多時被標籤為「落選港姐」的靚女反而有更多機會，而大多數都發展得更好。



《2022香港小姐競選》三甲。（資料圖片）

是否對以上三位有點陌生？甚至乎「噏唔出名」？以上三位是《2022香港小姐競選》三甲，冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡。在過去的一年，她們除了出席一些晚宴、大型綜藝節目之外，出鏡機會可說是少之又少。再睇一睇同屆的「落選港姐」，徐麟、陳瑞菱和何思懿三位幾乎是選完港姐就即時上場。例如「爆炸頭」徐麟就升Lv跟曾志偉做了兩集「獎老」，陳瑞菱現時擔任《東張西望》外景主持，何思懿的發展更出人意表，轉戰新聞部做實習記者。

何思懿轉戰新聞部做實習記者。（網上圖片）

陳瑞菱現時擔任《東張西望》外景主持。（截圖）

徐麟就升Lv跟曾志偉做了兩集「獎老」，不過最近又消失了。（資料圖片）

再睇2021年「落選港姐」和三甲的發展，分別又更為明顯。宋宛穎、梁凱晴、邵初三位，暫時只有宋宛穎有被捧為主持接班人的趨勢，梁凱晴則只有零星的劇集閒角演出和慈善節目嘉賓，邵初的待遇好一點點，參與過《濠玩夏水禮》、《北京冬奧》拍攝以及於《馬時亨香港情》中擔任主持。

2021年香港小姐》冠軍宋宛穎，亞軍梁凱晴，季軍邵初同時奪得「友誼小姐」。（資料圖片）

邵初獲欽點出席樓盤活動。（IG@kristyshaw.c）

反觀同屆「落選港姐」就似乎發展得更好，伍韻婷擔任了《趁而家去台灣偷食...譜！2》、《至尚生活》和《趁而家去大馬偷食...譜！》和《通靈之王》4個節目的主持，葉靖儀也參與了《CP訓練營》拍攝，人氣急升，陳懿德則成為了《東張西望》主持，連被傳媒稱為「粗口港姐」的梁允瑜也加入了《愛·回家之開心速遞》劇組飾演秘書。當中發展得最好的就要算陳星妤（前名：陳聖瑜），只擔任過幾次閒角就越級擔重戲份，在《一舞傾城》中飾演第二女主角KK，直接超越近幾屆港姐十多年時間！

陳懿德則成為了《東張西望》主持，被曾志偉公開表揚過。（截圖）

梁允瑜加入了《愛·回家之開心速遞》做秘書。（截圖）

陳星妤（前名：陳聖瑜）擔重戲份在《一舞傾城》中飾演第二女主角KK。（劇集截圖）

陳星妤（前名：陳聖瑜）仲拍埋旅遊節目。（截圖）

陳星妤（前名：陳聖瑜）上過獎門人玩遊戲，真係好搏。（截圖）

陳星妤（前名：陳聖瑜）狂派福利。（截圖）

2020年香港小姐三甲，冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍。（資料圖片）

至於2020年香港小姐三甲，發展相對上好一些，謝嘉怡憑着極好的觀眾緣參與過《愛回家》、《新四十二章》拍攝，雖然陳楨怡曾被緋聞影響，不過被派往內地後卻發展不錯，先後拍了《無相之城》和《漫影尋蹤》兩套劇集，而郭柏妍亦參與了《下流上車族》、《青春不要臉》等十多套劇集演出，成為了新一代的劇集寵兒。

陳楨怡散發國色天香的氣息。（陳楨怡微博圖片）

郭柏妍亦參與了《下流上車族》、《青春不要臉》等十多套劇集演出，成為了新一代的劇集寵兒。

而同屆的何沛珈、陳若思、麥詩晴和廖慧儀在綜藝節目方面也相當多機會，特別是何沛珈，近年成為了《愛·回家之開心速遞》的常駐演員之一，還獲機會跟高層曾志偉北上做直播帶貨。

「落選港姐」當中何沛珈發展得最好。（截圖）