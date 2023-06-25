甄楚倩淡出幕前23年火辣現身　曾拍三級片《赤裸淩遲》陷人生低潮

一代玉女歌手甄楚倩，自從2003年盛傳未婚懷孕後酒淡出娛樂圈，今年初曾在藝人飯局上現身，與邵美琪、羅蘭、黃淑儀、盧海鵬、胡楓等相聚，從照片中見到她臉部鬆弛、眼尾現皺紋，加上面部有點紅腫，令網民不禁感嘆「歲月不饒人呀」！



甄楚倩年初曾出席飯局與邵美琪合照。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

甄楚倩人緣不俗，不時與圈中人聚會。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

前晚（22日）甄楚倩激罕現真身，出席梅艷芳生前好友連炎輝慶祝入行40周年的晚宴，在現場任影唔嬲。甄楚倩明顯發福不少，臉圓圓略見雙下巴，臉部肌肉看來有點僵硬及紅腫；不過，她毫不吝嗇騷身材，穿上一件啡色格仔西裝褸配寛身外仔褲，裏面僅穿bra top，酥胸半露，展現白滑美肌，並配搭稀有款Hermès Kelly Bag，完全配合晚宴的80年代主題，成為全場最性感女星！

甄楚倩激罕現身，賀炎連輝入行40周年。（葉志明攝）

甄楚倩臉部略見紅腫，但身材依然惹火。（葉志明攝）

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現年51歲的甄楚倩，原名瑞兒，曾在1987年參加由亞視舉辦的《未來偶像爭霸戰》，由於唱腔跟梅艷芳相似，在樂壇火速走紅，第一首派台歌《狠心女子》在港台中文歌曲龍虎榜已打入十強，1988年憑《深夜港灣》一曲入屋，成為一代玉女派歌手。後來唱而優則演，曾拍過《黑色迷牆》、《少女心》等電影，至1993年突然告別樂壇從商。

甄楚倩初出道係玉女派歌手。（網上圖片）

參加1987年亞視舉辦的《未來偶像爭霸戰》加入樂壇。（網上圖片）

可惜一場金融風暴，令她無奈要復出幕前，但人氣不及當年，甄楚倩毅然接拍王晶監製的三級電影《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》，作全裸的大膽演出，一度引起轟動。直到2000年甄楚倩被傳未婚懷孕，翌年為新加坡富商誕下兒子，之後便淡出娛樂圈，專心相夫教子。

甄楚倩毅然接拍王晶監製的三級電影《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》，有大膽裸露鏡頭。（影片截圖）

甄楚倩曾在訪問中透露當年拍三級片時陷入人生谷低，97年左右面對海量的負面新聞，令她情緒極度低落，一度濫藥啪丸仔幾乎「出事」，她直言感覺似走了一轉地獄：「我見到地獄眾生，好恐怖好肉酸，好驚咁大叫『觀音菩薩，我唔可以死，我還有很多嘢未做，唔該你救我，我以後唔曳啦』。」幸好最後沒有因此失去性命，近年她虔心修佛，不時會亮相宗教活動，最近一次公開露面已是2011年2月於香港出席一宗教活動，並接受了有線電視訪問。不過，她仍不時出席圈中藝人聚會，去年邱淑貞和黎思嘉便為她慶祝51歲生日，人緣甚佳。

去年7月，邱淑貞和黎思嘉便為甄楚倩慶祝51歲生日。（黎思嘉ig）