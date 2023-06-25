何家勁內地開廠身家逾億　拒絕移民：一等公民你不做去當二等公民

現年63歲的何家勁已經淡出娛樂圈多年，並轉戰內地發展，專心打理健康食品生意。活躍於社交平台的何家勁不時分享近況，又開Live同網民互動，十分親民。日前有網民問到何家勁為什麼不移民，他就激動直言：「我是真不明白那些人為什麼要移民！」



不時做生招牌宣傳自家產品。（微博@何家勁kennyho）

片中所見，何家勁身穿黑色T恤、頭戴Cap帽，一身休閒打扮顯得十分年輕。何家勁對著鏡頭激動地講道：「為什麼呢？在自己國家一等公民你不做，你去當二等公民、三等公民。到了那個地方，你怎麼樣人家也不會真的把你當自己人的。」對此，網民紛紛留言點讚，表示十分認同何家勁。

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事實上，早已轉行從商的何家勁將生意搞得有聲有色，2011年他投資3000萬港元與好友一起創辦以五穀綠色生態的食品生產基地「勁家莊」，之後就定居內地，專心經營健康食品生意，經過多年來的打拚，產品銷售理想，生意亦已上軌道，外界估計他已身家過億！據知「勁家莊」佔地5.4萬平方米（約58.1萬平方呎），周圍有山有水，風景宜人，何家勁在發展食品業的同時，還將工廠打造成旅遊景點，不但榮獲「廣東省工業旅遊示範基地」稱號，更被評為「國家AAA級旅遊景區」，到訪參觀的遊客絡繹不絕！

何家勁在發展食品業的同時，還將工廠打造成旅遊景點。（微博@何家勁kennyho）