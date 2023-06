李承協、柳會勝激讚香港粉絲「MM7」　熱唱N.Flying經典歌掀高潮

韓國人氣樂團N.Flying兩位主唱李承協及柳會勝昨晚(24日)在香港完成《2023 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE'FOREST OF 2RAVELERS' IN HONG KONG》演唱會,兩人繼2月後再次極速訪港,依然成功吸引大批粉絲入場支持。



李承協和柳會相隔僅4個月再極速訪港。(陳順禎攝)

李承協和柳會勝以《FOREST》和《Songbird》等人氣歌曲為演唱會揭開敘幕並大叫「Hong Kong!」。李承協表示開場的心情已非常激動,他講到:「4個月了,好開心可以那麼快再見到大家。」又用廣東話「好好」讚現場粉絲反應熱烈。柳會勝則多謝大家由落機起就十分歡迎他們,笑言心情好到膊頭自動上升。二人希望大家可以好好享受今晚的演出,過一個治癒的晚上。

李承協大讚香港粉絲好正!(陳順禎攝)

除了合唱外,李承協和柳會勝亦有準備Solo舞台,邊彈鋼琴邊Jam歌讓粉絲聽出耳油,他們也想起很久以前在酒吧演出的回憶。兩人當然都有唱出N.Flying的大熱金曲《GOOD BAM》、《Rooftop》和《STARLIGHT》等,甫前奏一播就立即掀起全晚高潮,他們更學講潮語「MM7」大讚香港粉絲相當正!Encore前二人更走到台下繞場一周與粉絲作近距離接觸,非常驚喜。

柳會勝多謝大家的熱烈歡迎,讓他們煩惱盡消。(陳順禎攝)

兩人講到2月N.Flying演唱會時在後台聽到大家唱《I Like You》,所以今次決定唱返畀大家聽。李承協最後講到感謝大家成為組合的明燈一直引導,未來的日子有粉絲的地方都會繼續追隨大家;柳會勝則多謝香港粉絲準備驚喜,形容昨日一抵達香港所有苦惱全部消失。聽到現場粉絲不斷用韓文叫「不要走」,二人決定加唱一首歌報答大家。

兩人非常識搞氣氛。(陳順禎攝)

