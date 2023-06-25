楊思琦激罕公開細仔萌爆正面樣　網民推斷神秘生父：應該也是靚仔

現年44歲的楊思琦先後生了一女一仔，成為了兩名小朋友媽媽的她，近年已鮮有參與幕前演出，轉戰大陸市場，並經常於社交網拍片分享近況。楊思琦的11歲大女兒楊卓穎 (Krystal) 的生父，估計就是她的前男友，內地跳水運動員吳帥，當時盛傳她為對方未婚有孕，可是兩人其後分手，她便成為了未婚媽媽。至於3歲多細仔Kody的生父則是她的圈外老公，身份極之神秘，她至今從未有公開過。

楊思琦近年轉戰內地市場（小紅書/@楊思琦）

楊思琦平日於社交網post相或拍片，不時都會讓大女Krystal出鏡，但細仔Kody就絕少會出鏡露面，日前她就難得地分享了囝囝的短片。楊思琦於抖音post了一段她模仿韓國人氣女團成員Jisoo大熱單曲《Flower》的舞蹈，雙手做出Flower舞中旋轉開合的手勢，仔仔Koby最初就被她的雙手遮着，當她張開雙手時就露出了Koby的臉部，曝光了仔仔的正面樣子。

楊思琦與她的女兒。(微博圖片)

Koby和媽媽玩得好開心，笑得好燦爛，表現得精靈可愛。不少網民都留言讚Koby說：「姐姐，這是你兒子嗎？好可愛呀！」、「你兒子帥」、「像你一樣可愛」、「帥哥一枚」，「爸爸應該也是靚仔」。

楊思琦一開始遮住細仔個樣。(抖音截圖)