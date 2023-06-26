MIRROR官方首個網上見面會　Lokman自爆忙緊solo要學好多嘢

昨日（25日）MIRROR官方歌迷會舉辦首次的網上見面會《Hi MIRO! SEE U ZOOM網上見面會》，有4位成員出席，分別是Lokman、AK、Tiger及Alton。4位成員一開始先講述自己的近況，Lokman、AK及Tiger 3位成員在電影方面發展，Alton講到自己近況時便開玩笑的說：「我一個人拍晒《12怪盜》。」

MIRROR官方歌迷會舉辦首次的網上見面會《Hi MIRO! SEE U ZOOM網上見面會》。(直播截圖)

之後各人便說說自己未來的動向，AK最近主演的電影《七月返歸》，入圍第22屆紐約亞洲電影節競賽電影單元，十分厲害。他又提到電影公司問他想不想出席紐約的世界首映，他二話不說說：「梗係想去啦！」

他又提到電影公司問他想不想出席紐約的世界首映，他二話不說說：「梗係想去啦！」(直播截圖)

而Lokman則話正在準備自己的solo歌曲：「籌備緊，籌備緊，前幾日啱啱填完詞，填完就畀導演啊，Carl叔叔（王雙駿）再睇吓點，再錄音，再真真正正度下個MV點行。」Lokman還自爆歌曲有15分鐘長，叫大家要聽完。Lokman還說到今次自己真正去做一首歌學到很多，例如怎樣編曲，在這方面也有一點點壓力，但也覺得很好玩。

Lokman則話正在準備自己的solo歌曲。(直播截圖)

隨後4人便與粉絲大玩遊戲，「MIRROR大電視」是一個非常經典的遊戲，但今次他們要隔著屏幕與粉絲玩遊戲，難度亦增加了。