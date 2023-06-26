胡杏兒二仔4歲生日開昆蟲派對　見甲蟲白蛇雙眼發光阿媽嗌好驚

胡杏兒與李乘德（Philip）育有三位可愛兒子李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam），兩人不時在社交平台分享親子生活。今日（26日）是胡杏兒二仔Ryan的4歲生日，兩夫婦為他舉行一個別開生面的昆蟲派對，陳凱琳、Bob林盛斌、沈卓盈等都帶埋子女一齊參與，既熱鬧又開心。

蠍子蛋糕好有氣勢。（IG@hakkaphil）

一家人為二仔Ryan慶祝生日。（IG@myoliemyolie）

佈景板以森林樹葉為主題，原來Ryan自幼便很喜歡昆蟲，膽子特別大，見他拿起甲蟲、蛇在手上都毫無懼色，雙眼更好似發光一樣咁興奮，一家五口一齊切蠍子型大蛋糕，好溫馨。胡杏兒寫著：「Ryan 4歲了，對昆蟲小動物的喜愛有增無減，蠍子螳螂蜘蛛甲蟲守宮蛇都是他的最愛，阿媽好驚呀😱😵‍💫🐍🦎🕷️🪲🐛🦗❤️🎂 」

李乘德亦感觸以英文寫道：「就這樣 - 你已經 4 歲了 😘看著你們這麼快就長大了，鮮明的提醒我們，我們需要放慢腳步，享受生活中的時刻。Ryan - 你對昆蟲、爬蟲類、海洋動物的迷戀已經如此深、如此一致、如此簡單。你在我們所到之處，無時無刻都在尋找昆蟲，沒有什麼能阻止你。 也不應該。如果你以相同的決心專注地經歷生活，你會打破障礙，很可能發現新的邊界。所以繼續加油，兒子。 我們愛你❤️」

Ryan對住隻甲蟲好似隻眼發光咁。（IG@myoliemyolie）