周杰倫8歲大女傳入讀澳洲貴族女校　天價學費屢出尖子

周董周杰倫2015年與昆凌結婚，先後誕下三名子女，轉眼間大女Hathaway七月將踏入8歲，有指他為女兒報讀澳洲一間貴族學校，一年學費達百萬新台幣，折合港幣25萬﹗



周董周杰倫2015年與昆凌結婚，先後誕下三名子女。（IG：@Jaychou）

7月10日是周杰倫與昆凌大女Hathaway八歲生日，周董5月完成香港演唱會後，就與妻兒留在澳洲，有指Hathaway暑假後將進入位於布里斯本、建校超過130年的伊普斯維奇女子文法學校（Ipswich Girls' Grammar School，簡稱IGGS）小學部就讀。此校距離昆凌爸爸住處只需45分鐘車程。周杰倫過去多次在「Surfers Paradise, Queensland」打卡，加上IG帳號常貼出澳洲豪宅的內部照片，曾傳出他買下黃金海岸的豪宅，連當地導遊帶團時都會介紹周杰倫在該地置產。

周杰倫一首歌曲《前世情人》就是送給女兒：「有一個女孩叫Hathaway，在她四個月大時，彈了一段旋律，我引以為傲。她是我女兒。」

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IGGS於1892年創立，是一間私立女子寄宿學校，亦是昆士蘭州十大精英女校聯盟QGSSSA成員之一。學校採用小班教學制，每班的學生不超過25人，為了維持良好的英語語言環境，國際學生比率不超過學生總數4％；據官方統計，有超過1/3的畢業生都進入澳洲頂尖大學，2022 年，8% 的學生獲取 ATAR 99 或以上， 24.5% 獲取 ATAR 95 或以上。學校設施包括多用途體育館、戶外運動場和泳池等，亦可選擇寄宿，學校宿舍 Cribb House 位於校內，非常安全，為 5 - 12 年級的學生提供住宿。宿舍亦有一間 24 小時健康中心及一間健身房。一年學費約新台幣百萬元（約3.2萬美元，近25萬港幣）。

7月10日是周杰倫與昆凌大女Hathaway八歲生日，有指Hathaway暑假後將進入位於布里斯本、建校超過130年的伊普斯維奇女子文法學校（Ipswich Girls' Grammar School，簡稱IGGS）小學部就讀。（IG：@Jaychou）

IGGS於1892年創立，是一間私立女子寄宿學校，亦是昆士蘭州十大精英女校聯盟QGSSSA成員之一。學校採用小班教學制，每班的學生不超過25人，叻為了維持良好的英語語言環境，國際學生比率不超過學生總數4％；據官方統計，有超過1/3的畢業生都進入澳洲頂尖大學，2022 年，8% 的學生獲取 ATAR 99 或以上， 24.5% 獲取 ATAR 95 或以上。學校設施包括多用途體育館、戶外運動場和泳池等，亦可選擇寄宿，學校宿舍 Cribb House 位於校內，非常安全，為 5 - 12 年級的學生提供住宿。宿舍亦有一間 24 小時健康中心及一間健身房。一年學費約新台幣百萬元（約3.2萬美元，近25萬港幣）。

傳周杰倫與昆凌大女Hathaway將入讀的伊普斯維奇女子文法學校（Ipswich Girls' Grammar School，簡稱IGGS）小學部，是昆士蘭州十大精英女校聯盟QGSSSA成員之一。（學校官網）