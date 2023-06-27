今日睇真D丨盧希萊爆當年張子強揸名車去亞視：洗腦話自己啱就啱

而前亞視藝人，《今日睇真D》主持盧希萊早前進駐抖音，更標明最大賣點是「分享香港娱樂圈不為人知的勁爆内幕」，邀請一班好朋友拍片助聲勢，當中包括「亞視一哥」陳啟泰、袁潔儀、林敬剛、湯俊明、陳靖允，還有曾經是90年代男神的劉錫明等等，到近日終於有料爆！

盧希萊同林建明感情深厚。（盧希萊FB）

+ 3

她表示《今日睇真D》有一位主持私底下訪問過張子強，更說張子強一口便應承到亞視做訪問，她說：「當時佢仲俾人追蹤緊，懷疑佢係犯，佢都唔怕，因為懷疑唔代表佢係真犯，佢仲可以自由地出入香港，佢仲揸部好名貴嘅跑車嚟我哋亞洲電視，好高調，佢完全覺得自己冇犯罪。好多人講佢係一個好叻、冷靜嘅人，就算我冇訪問過佢，同事訪問完佢話畀我聽，都話係一個好冷靜嘅人，冇嘢嘅，一個普通人。」

盧希萊爆料當時同事訪問張子強的事件。（片段截圖）

盧希萊指當罪犯會洗自己腦，覺得自己不是一個罪犯，是一個好人，她覺得當時張子強的情況便是這樣：「可能佢綁架富豪，覺得咁有錢要畀啲我，佢覺得佢啱架喎，畀啲錢我，我可能仲會吓善事，因為張子強都有做善事架嘛，佢除咗自己袋啲，仲分啲畀兄弟，又做吓善事，佢幾啱呀。有時啲罪犯心理角度，洗腦話自己啱就係啱。」

現年58歲的盧希萊，拍過《大提琴與點38》（1991年）、《點解阿sir係隻鬼》（1992年）及馬場風雲（1993年）等亞視劇集，1994年至2000年期間加入《睇真D》；29歲時候患上腦膜炎，一度入院醫治而暫停工作。2001年3月，她同細5年的男友陳展鵬（花名豹哥）結婚，並誕下一女。兩公婆後來在元朗經營餐廳，不過盧希萊仍活躍於娛樂圈，曾為洪朝豐及蔡楓華做經理人，2012年更成立公關公司，專注於幕後工作方面。

近年盧希萊亦有不同電視台客串演出，2014年至2015年曾參與過HKTV劇集《選戰》、《來生不做香港人》、《導火新聞線》、《大眾情性》及《歲月樓情》等。HKTV不獲政府發牌後，盧希萊亦曾在ViuTV演出過《身後事務所》、《熟女強人》及無綫《守護神之保險調查》。

盧希萊美圖後皮膚白滑。（盧希萊FB）

盧希萊2001年同豹哥結婚，並誕下一女。（盧希萊FB）