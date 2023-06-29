全民造星5專訪｜Snoopy、Adams捱窮追夢 　「還一直欠錢」

訪問時，Kim不時為Snoopy翻譯。（陳順禎攝）

《全民造星5》Ash、Adam Sang、Nickkung以及台灣Snoopy（詹仕偉) 均是已出道藝人，雖然在節目開播初期，曾有網民認為對其他參賽者不公平。身為參賽者嘅Adams（何居倬）同Kim（卓金樂）又點睇呢？前者認為比賽本身已經難以做到百分百公平、後者認為運氣比起已出道更多重要。其實要一位已出道藝人克服種種心理關口報名，又何嘗係一件易事呢！就好似Snoopy咁，初嚟報到時，廣東話唔識聽又唔識講，而他更因檔期問題，錯過了MV拍攝。

問到點解會參加《造星V》，Adams好坦白咁話第一屆時完完唔知ViuTV呢個平台。（陳順禎攝）

回想當初被分配嘅小組（Hei、David、Hayden、Andy、Nathan），Kim第一個反應是「大鑊」，原因是大家都十分慢熱、內斂、冇意見又決定唔到任何嘢，導致第一局band battle《聖馬力諾之心》以4比1落敗都係意料中事。不過Kim坦言本身屬於慢熱，所以今次參加《造星》，比起爭奪名次，他其實是想認識更多朋友。「去到呢個年紀，仲可以有返中學畢業感覺，甚至係更為感動都係意料之外，原來一個節目可以做到咁。」Adams所屬嘅Fung莎B組，首批成員包括Lyman、Ash、Kakit、Cho Lewis、Thaddeus，他指大家實力較為平均，小組表演時只需考慮如何突出個人之處即可。

Kim話自己之後嘅發展方向一定唔會係跳唱，仲耍手擰頭話自己唔適合。（陳順禎攝）

訪問中，Snoopy雖然他表示自己聽得明，但大多處於待機狀態。曾是男團C.T.O成員嘅佢，坦言當初並不知道《造星》是什麼一回事，是朋友提議他才報名。「當然亦有人反對，因為已經出道了。自己沒想那麼多，去報名就得，父母應該以為我是去商演。」提到疫情時所屬組合收入極慘，如今來港《造星》亦不見得有任何收入，Snoopy開玩笑表示:「本來就低，還一直欠錢，哈哈！其實就是一個夢想，不會太在意，而且比賽可以令人成長，值得試試。」

Snoopy目前已由男團C.T.O 畢業，回復自由身，他表示有意喺香港或之前演出過嘅地方發展。（陳順禎攝）

Adams聞言後，表示因為要全心投入比賽，所以大部分參賽者都係捱窮狀況；Kim表示《造星1》時曾經諗過報名，無奈當時的經濟狀況並不容許他任性，直到近年他經營的餐廳結業，有少少錢喺手才敢追夢。問到另一半的睇法時，Kim即扮傻：「邊個另一半？Nathan嘛，佢狀態其實都同我差不多。」對於未來的路向，Kim偏向組樂隊，而Adam與不少今屆仔仔打算試新嘢，他說：「唔會複製任何人，大家都想試新嘢，雖然都有人覺得香港邊容納到咁多group ，但我哋都想試試做一啲特別嘅團。（想同邊個組

？）王鋒、KC、希晉、Snoopy，比較偶像方向。」