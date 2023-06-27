請1日假去旅行丨麥美恩半裸享受捽背去死皮　孖緋聞男友摸杯底

無綫旅遊節目《請1日假去旅行》新一輯將於29日（周四）播出，首周有麥美恩（Mayanne）、許文軒（Edmond）、林秀怡及曾展望（GM）帶隊到澳門，接着是麥長青、譚玉瑛、陳懿德及邵初玩盡廣州、中山及江門，最後一站有姊妹花蔡潔、吳沚默暢遊珠海。

麥美恩同許文軒摸杯底傾偈。

本周播出嘅《請1日假去旅行》係澳門篇。

體驗沉浸式藝術展

本周播出的澳門篇，最大亮點是緋聞男女麥美恩和許文軒合體，林秀怡和GM則做電燈膽陪玩，兩男兩女組合擦出不少火花。周四（29日）晚播出的第一集，四人兵分兩路分別坐金巴和坐船到澳門，首個行程即大歎最正宗葡撻和葡國菜，之後一行人到澳門teamLab超自然空間體驗沉浸式藝術，該展覽將科技與藝術融合，啱晒愛打卡的年青人。

去到晚上亦是首日行程重頭戲，四人換上正裝出發到米芝蓮一星評級中餐廳食好西，該店曾奪亞洲50最佳餐廳和澳門最佳餐廳，四人除了大歎黑魚子百花乳豬件、二十年花雕蛋白蒸龍蝦和爆多黑松露的極品燒鵝飯外，最正是餐廳外有大型音樂噴泉表演欣賞，極盡官感享受。

佢哋去咗體驗沉浸式藝術，科技加上藝術，打卡就啱晒！

第一日重頭戲，就係去到米芝蓮一星評級中餐廳食嘢，外面有大型音樂噴泉睇。

歎住水果酒浸水果酒

翌日行程同樣精彩，提供Plan A和Plan B讓觀眾選擇。Plan A是Mayanne和林秀怡大歎澳葡式水果葡萄酒療程Spa，兩人浸Spa前有專人為她們捽背脊去死皮，見半裸的麥美恩將毛巾拉到近臀部位置，露出美背，比林秀怡香艷得多。

之後兩人邊歎水果酒邊浸水果酒浴，首次在澳門做Spa的Mayanne說：「飲適量嘅酒有助抗氧化，同埋促進血液循環，血氣好、身體好，皮膚自然就會靚，女士浸呢個Spa直頭係Perfect。」Plan B則是到路環體驗文青之旅，原來一度極流行的400次手打咖啡並非韓國人發明，其實是來自澳門、擁有20多年歷史的咖啡店，四人會帶大家到該處朝聖最正宗手打咖啡！

麥美恩同林秀怡大歎澳葡式水果葡萄酒療程Spa，佢哋個樣享受到呢。

歎住酒浸Spa，咁歎得唔得架？