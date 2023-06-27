全民造星5 |做工佬Ritchie爆馮穎琪評價　網民力撐：估唔到咁離譜

《全民造星5》昨晚（26日）播出一集，由做工佬Ritchie對Taco，一個唱一個rap，最後做工佬以3比2出局。節目播出後，唔少網民都為做工佬感到不值。

Ritchie昨晚在IG直播，高峰時期有過千人睇，都算唔錯。

Ritchie其後在IG直播時，除透露本月20號喺香港busking，亦分享了落敗嘅終極原因。他表示至今仍記得5位評判對佢表演嘅評價，馮穎琪嘅理由係因為她在第四輪比賽（30強進20強）時，將神聖一燈給了蕾安A組嘅《Lolly Rock－三分型》，而非Taco所屬嘅Fung莎D組《E-mo間 by 薩克邁衣毛》，因而感到十分抱歉，所以喺今次個人戰上，如果Taco做得好，就會補返一燈畀佢。至於泳兒嘅評價係十強當中，無咩Rapper，認為觀眾想喺總決賽中，會想睇rap多啲；而陳詠謙雖然有畀燈Ritchie，但佢嘅原因係「Taco出去到有更多舞台，而Ritchie只得呢個機會」。

Ritchie公開泳兒、馮穎琪對佢嘅評價之後，網民都認為同技術無關，純粹輸在感情分。

對於呢盞同情燈，Ritchie坦言感到唔開心。不過最令佢唔開心嘅係幾位評判都讚佢唱得好好，但另一邊廂又認為佢最後打鼓部分影響了整體表演。Ritchie指整個表演，事先都有同馮允謙、韋羅莎溝通，二人亦提供了不少意見，最後得到如此評價，心情難以平伏。另外，Ritchie又指韓國選透節目嘅評判多數由頭帶到尾，《造星5》換上多位評判，對方根本不會知道他們有否進步或付出多少。Ritchie於直播公開評價，但亦都戴定頭盔指如果有記錯，歡迎各評判提出。不過未知是否受壓， Ritchie其後將已上載嘅直播片段刪除。