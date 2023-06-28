欣宜失蹤2個月情況令人擔憂　重溫6件辛酸事曾逼自己嘔喊住瞓

現年36歲的鄭欣宜（Joyce）自今年4月底開始「失蹤」，至今未公開露面或更新社交網站，先是傳出她戀愛大過天扭計不開工，經理人林珊珊又指欣宜病了正在療傷，近日竟瘋傳欣宜離世消息，令欣宜所屬經理人公司寰亞急澄清：「對於不實的報道沒回應。」其實欣宜一直被盛傳她已正式繼承媽媽沈殿霞留下的巨額遺產，看似生活無憂，但其實她亦經歷過不少辛酸事，令人心痛！



大家都好掛住欣宜呀！（IG/@princejoyce）

有人拍到欣宜4月底喺廟街busking。（ig@princejoyce）

從小缺乏父愛

當年高齡42歲的肥姐（沈殿霞）不顧高血壓和糖尿，以人工授孕生下欣宜，秋官卻在欣宜8個月大後被發現與現任妻子官晶華有感情瓜葛，最終與肥姐離婚收場，所以欣宜自小由母親沈殿霞單獨撫育，從小缺少父愛的欣宜卻曾表示從來沒有責怪父親。

爸爸鄭少秋前來睇騷撐囡囡Jayce，成為當晚亮點之一。

15歲患三高健康亮起紅燈

據說，因肥姐視女兒猶如掌上明珠，所以欣宜自三歲開始，便吃鮑魚當作早餐，閒時又會以雞翅作零食，於是從小到大都是肥嘟嘟的樣子。八歲那年，欣宜因不良飲食習慣令身體健康開始亮起紅燈，出現高膽固醇、高血脂和高血壓，至15歲時，體重經已達213磅。

沈殿霞（肥姐）已經離開大家13年。 (jindaban1@IG)

健康曾亮紅燈。（VCG）

獻吻吳卓羲被笑足11年

2005年的《兒歌金曲頒獎典禮》中，Joyce扮公主獻吻吳卓羲一幕，令觀眾難忘之餘，廣管局更因此破天荒收到81宗投訴，直指場面令人不安。她表示這是負評之路的開端：「嗰時啱啱滿18歲，公主要錫王子一下，就被封為『死亡之吻』，我好唔開心。網民整咗條惡搞片，掉咗我落山。」

2005年，鄭欣宜在台上向吳卓羲獻吻，廣管局因此破天荒收到81宗有關投訴。（資料圖片）

為減肥強逼自己嘔吐哭着入睡

欣宜曾經因身形自卑，決心減肥，由近230磅減至130磅，嬴得不少讚賞。不過原來當時瘦了下來，生活仍然不易過，她更自爆強逼自己嘔吐，哭着入睡，並寫道：「由細到大， 肥 = 我......我不是死肥婆，不是終極豬扒，我的願望是做一個普通人。我墜入一個沒有快樂的世界，只有減肥，減肥，減肥。」

曾努力減肥。（VCG）

欣宜曾窮得只剩26元

欣宜曾指，有段時間工作量不多，窮得銀行戶口僅剩26元，但因一直堅持靠自己，所以沒有向生父鄭少秋求助。

窮得只剩26蚊！（VCG）

曾患抑鬱情緒病 入行初期被前輩「叫我唔好唱歌」

欣宜自爆抑鬱情緒病，傷口已兩年，Joyce講道：「我最困難係入行最初幾年，好多負面聲音，話我揀嘅路係錯。甚至初入行時有一位我好尊敬嘅前輩，叫我唔好唱歌！但我堅持，慶幸我有能力追夢，堅持夢想。」她更曾因看不清前路，而打算轉行從事市場營銷。

欣宜被指係「戀愛腦」，拍拖最緊要。（ig@princejoyce）

如今，欣宜憑著自己的努力，在樂壇闖出一片天，令不少人對她刮目相看，希望她亦能平安渡過任何事，早日復出與大家見面。

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