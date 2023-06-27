韓國新安郡紫島疑借BTS做宣傳　島上曾發生人口販賣強姦等慘劇

韓國新安郡「紫島」位於全羅南道，因全島建築塗上紫色成為新興旅遊景點之一。該島雖然有「天使之島」之稱，但其實近年發生過強姦和多宗人口販賣案件，對韓國人來說其實是墮落之島，被質疑想借BTS防彈少年團洗底重振旅遊業。



「紫島」近年成功新興旅遊景點之一。（網上圖片）

新安郡於2019年宣布將半月島及朴只島打造成「紫島」，島上不但種滿薰衣草，更將建築物油成紫色，成為全新的打卡景點之一。由於紫色是BTS的代表色，加上島上不時借印有成員名字的標語做宣傳，因此成功吸引大批海外粉絲到此一遊。不過這個「天使之島」對韓人來說其實是地獄般的地方，2016年曾有島民集體強姦外派來島的小學女老師，新安郡亦是2013年韓國69個中等都市犯罪率中排行第一的地方。

「紫島」上有不少BTS元素，但其實該島與組合並沒有關係。（網上圖片）

可是提到新安郡最轟動的案件便是2014年的鹽田奴隸事件，有指先天智力障礙的蔡某及視覺障礙的金某，分別於2008年和2012年被非法中介販賣到島上，二人慘被鹽田主壓榨，每天只能睡5小時不斷工作，嘗試過逃走卻被威脅會滅口。最終金某寫信予母親後揭發事件，經調查後發現只共有63人同樣過着奴隸般的生活，案件亦在2016年被翻拍成電影《島：消失的人們》。

對韓國人來說這裡是一個墮落之島。（網上圖片）

鹽田奴隸事件在2016年被翻拍成電影《島：消失的人們》。（電影海報）

鹽田奴隸事件公開後，調查人員發現最近的警局離案發地點其實不足一公里，該警局更曾於2020年獲頒是「最佳外島警局」。由於新安郡交通不便，島上人口老化又封閉，於是成為了罪惡和各種陋習的溫床。加上有船家包庇和警力不足問題，即使成功逃出也輕易被送回原處，韓國人都稱是人死後變天使才能離開的小島。隨着疫情後重新開關，韓國網民擔心海外粉絲誤以為「紫島」與BTS有關到訪，希望大家旅遊前了解過去的歷史，同時注意安全。

韓國人希望外國人到訪要格外注意安全。（網上圖片）

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