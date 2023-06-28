肥媽爭議事件簿｜與黃家強演羅生門　爆Nel Nel財困後公開道歉

近日肥媽 (Maria Cordero) 捲入一單是非當中，話說為紀念BEYOND靈魂人物黃家駒逝世30年，無綫（TVB）在上周六晚（24日）播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，節目中肥媽透露黃家強曾找她，表示哥哥家駒生前寫過一首歌給自己，不過這番話卻惹來黃家強公開炮轟肥媽「全是謊話」，兩人各執一詞，演變成羅生門事件。

其實肥媽人很好，只不過是愛發聲，使她近年捲入很多爭議事件，立即帶大家重溫！

無綫（TVB）在上周六晚（24日）播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》。（節目畫面）

節目中肥媽透露黃家強曾找她，表示哥哥家駒生前寫過一首歌給自己。（節目畫面）

肥媽刪片兼向家屬公開道歉 爆Nel Nel財困因情緒太激動

張學潤（Nel Nel）上月於深圳居所內燒炭自殺，事件令人震驚。他的好友羅霖當日在Nel Nel的同事通知之下得悉此事，並於當日致電肥媽希望代為通知Nel Nel的家人。同日晚上TVB Facebook就貼出了張學潤Nel Nel離世的消息，肥媽在當晚受訪時就曾表示：「聽聞佢財困。」惹來不少猜測。5月20日羅霖回港工作時，表示希望「某人」刪片，原來肥媽在抖音拍了段片直言Nel Nel財困，不少網民都批評肥媽「抽水」、「刷流量」。

肥媽拍抖音片講到好激動。（截圖）

事後，肥媽於Facebook帖文道歉。全文：「依幾日因為Nel 突然的離世，我都無瞓過，畢竟我地相識三十多年，每當我想起我們相識和過往的種種，我情緒一直不能平復下來。事件發生太突然，大家都在關心我心情，所以我才在抖音解釋一次。老實說，這三十多年大家一起經歷的，沒有人會比我更了解阿Nel，或許我在影片中情緒太激動，如因此令阿Nel 的家人和大家感到唔舒服，我想講聲唔好意思和對不起。Nel，一路好走」。

肥媽刪片兼向家屬公開道歉。（Facebook截圖）

頒獎禮上黑面兼疑似睡著

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》在今年年頭舉行，各得獎者固然十分開心，在台上發表感言亦很精彩。然而也有不少獲提名的藝人失落獎項難免感到失望，甚至在台下真情流露。

肥媽今年憑住與鼎爺李家鼎合作主持飲食節目《黃金盛宴》有份提名「最受歡迎電視拍檔」一獎，她也是當晚頒獎的座上客，不過在台下的她就不時被影到疑似黑面，沒半點笑容。當JW奪得最受歡迎電視歌曲獎時，肥媽竟然被影到疑似睡著了。當陳貝兒獲得最佳女主持時，五強不入的肥媽就連拍手也沒有拍。

+ 1

捲入張偉文演唱會「慘不忍睹」事件

上年張偉文重踏舞台舉行演唱會，不過因為身體問題要坐住輪椅演出，事後就有報道指，有女星話見到張偉文坐住輪椅都要演出實在是慘不忍睹，報道傳回張偉文耳邊，更令他不快！

當日有去睇騷的肥媽亦成為「嫌疑者」，她接受《娛樂新聞台》訪問時，否認自己是該位女星：「我同黑妹一齊去，我哋一入去都冇買花籃，即時畀咗利市佢先，咁直接好多啦。之後我哋就坐底聽，點知聽聽吓，睇住佢推出嚟，我眼淺就喊到GUR GUR聲，之後黑妹就叫我走先，話我影響人哋。同場有好多我哋嗰行啲人喺度，當時係有人講話『咁都要佢出嚟搵錢，陰功呀咁』係有人講嘅，我聽過，但嗰個就唔係我嚟。講嗰人都係唔捨得，佢哋唔明白一個唱歌嘅人，任何環境佢都想唱。」肥媽更表示十分支持張偉文，更笑言二人撞樣，是他家姐。

張偉文去年或開騷時，肥媽都有去探班。（資料圖片）