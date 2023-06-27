大牙爆黑人性騷擾11年前合照曝光　女方表情成焦點耐人尋味

台灣#MeToo風暴未停，27日上午大牙（周宜霈）也在臉書公開自己在2012年7月18號凌晨遭到曾是她黑澀會時期老闆的陳姓男子性騷擾過程，點名就是黑人陳建州。黑人瞬間聲名大躁，連同11年前與大牙來港工作合照也被翻出，大牙的表情隨即成焦點！



大牙周宜霈（IG@bigtooth）

大牙周宜霈在FB自爆11年前遭黑人陳建州性騷擾，並將過程全公開，一夜之間將黑人推到刀口上。大牙指：「2012年7月18號凌晨，時間點我就是記這麼清楚，因為那天真的嚇瘋了，當時的老闆陳先生，以及他的男性經紀人，一共六個人，搭上俗稱的紅眼班機前往香港錄製當地節目《18/22》。」

但大牙笑容燦爛，絲毫不覺有異樣。（FB@黑人)

由於大牙將時間、地點、人物交代得很清楚，有網民在黑人FB摷出11年前與大牙來港錄製《18/22》的機場照，雖然大牙與黑人保持一段距離，但大牙笑容燦爛，絲毫不覺有異樣，究竟真相如何，想必得當事人先知！但假如大牙所言屬實，那黑人當時寫道：「一起為這個世界努力！傳遞更多正面能量⋯lovelife！」現在看來則相當諷刺！另外，已有不少網友湧入留言處調侃「原來是這天」、「時間點與貼文符合」、「我來借卸妝油的」