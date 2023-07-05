全民造星5｜Lyman百老滙水準演出網民激讚　亨仔以歌聲震懾樂樂

《全民造星5》６月27日播出的一集，Lyman先剖白內心世界，原來佢喺參賽過程中，因為壓力太大而出風癩， 又試過因為分隊落敗而十分自責，搞到愈來愈迷失自我。為咗重拾自我、搵到平衡點，Lyman決定以自己最擅長嘅舞蹈迎戰。上場只有Lyman、3位女dancer以及一條道具鎖鏈，大屏幕漆黑一片。

Lyman呢一次表演，網民直指「完全係要畀入場費」。

原來Lyman一直背負極大壓力。

3位女評判一致讚好，王君馨更表示有所得著同反思。而陳詠謙就問：「點解你唔唱歌?」Lyman解釋自己都考慮過對手會做啲咩、評判會想睇啲咩，但之後覺得「做自己想做的事，如果你想大家只係見到你，唔使擺wall（佈景裝置），just dance，所以我就揀咗my best way 表達呢個情感。」對於Lyman呢個答案，雖然唔知陳詠謙是否滿意，但網民就瘋狂讚好:「答得好得體」、「完美KO陳詠謙」。Lyman最後不負眾望，以5燈直入10強之列。

阿霆語自己之後就算唔需要《造星》，都可以做到想要做嘅事。

之後輪到兩位力量形參賽者樂樂同亨仔對決，亨仔繼續以歌聲震攝大家，不過Edward Chan喺讚賞之餘，亦不忘提醒亨仔切勿過度玩火：「開場的確令我覺得整件事好高級，突然有種好tasty感覺。以一個表演項目嚟講，你好想將嗰種撕裂、咆哮表演出嚟，你而家發聲尚算健康，但咁樣玩到幾年確係另一回事。呢種生命力喺你音樂中用呢種方式係好強烈，但你用燃燒生命方式係唔值得。」亨仔最後以4比1擊敗樂樂直入10強。

亨仔原來一直想得到爸爸嘅認同。